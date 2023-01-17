MLB／隊友給大谷翔平英文能力60分 對手爆料還會講幹話

日媒進行大谷英檢民調，他的天使隊友多數給出60分的評價。 （Getty Images）

大谷翔平 征戰大聯盟已經5年，除了場上實力外，也靠憨直可愛的魅力掠奪無數球員的支持，看著他在場上與隊友、對手的互動，日本媒體「東京體育（東スポWEB）」好奇大谷目前的英文能力，進行大谷英檢民調 ，他的天使 隊友多數給出60分的評價。

瓦德（Taylor Ward）誇讚大谷很聰明，英文一直都在進步，「其實我覺得他已經不需要一平（水原一平，大谷的翻譯）了，但大谷可能希望一平可以繼續留在他身邊吧！因為他們是好朋友。」

倫吉佛（Luis Rengifo）也認同大谷的英文越來越好，若以1到10分來評價，「我第一次遇到他時，他還不會講英文，但現在我想應該有6分吧！」佛列契（David Fletcher）則給出更細膩的評分，理解能力是9分，口語能力是4.5分，整體能力則是6.5分。

「大谷的英文很棒啊！」德梅斯（Reid Detmers）透露，去年就注意到大谷常常不需翻譯轉達，就能直接做出反應；山多瓦（Patrick Sandoval）也說大谷的理解能力可能比他自己認為的更好，對話能力也越來越好，「我覺得大概是5到6分的程度吧！」

赫吉特（Jimmy Herget）也給出6分評價，他提到以前大谷會反問自己對某些事情的理解對不對，但現在感覺已經可以很自信享受英文對話。

去年效力水手、本季投效金鶯隊的弗瑞茲爾（Adam Frazier）則是爆料，大谷講幹話的能力也不差，他曾詢問大谷要怎麼打全壘打，大谷回應他：「中間的球投進來就打」、「試試看抬腿吧！你明天就試試看」。