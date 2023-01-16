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MLB／1年1450萬元 阿隆索肥約留大都會

體育新聞組／ 綜合報導
大都會與阿隆索達成1年1450萬美金協議。（美聯社）
大都會與阿隆索達成1年1450萬美金協議。（美聯社）

大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）日前與球團協議達成1年1450萬美元的大約，避免了薪資仲裁。

阿隆索上個休賽季獲得1年價值740萬美，今年身價直接翻漲將近一倍，和大都會達成1年1450萬美元的大約，除了避免薪資仲裁外，也是獲得仲裁資格的一壘手單賽季最高收入記錄。

28歲的阿隆索2019年獲得最佳新秀獎，並首次入選明星賽，在季後的MVP投票也有前10名。在上個賽季則是出賽160場，轟出40支全壘打、貢獻131分打點、打擊率2成71。

上周五是薪資仲裁交換薪資的最後期限，除和阿隆索達成協議外，大都會也和投手史密斯（Drew Smith）、赫南德茲（Elieser Hernandez）、布里格漢（Jeff Brigham）、捕手尼多（Tomas Nido）、內野手吉洛梅（Luis Guillorme）完成協議，不需進行仲裁聽證會。

不過和入選兩屆明星賽的麥尼爾（Jeff McNeil）則沒能達成協議，上季打擊率3成26的他，據傳要求775萬美元的年薪，不過大都會開出625萬美元，無法取得共識，雙方將進行仲裁，也是大都會中唯一需要薪資仲裁的球員。

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