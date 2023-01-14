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MLB／想打經典賽被阻 亞古納放砲

體育新聞組／綜合報導
勇士球星亞古納。（美聯社）
勇士球星亞古納。（美聯社）

世界棒球經典賽即將在3月開打，勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）原本有望代表委內瑞拉參賽，但勇士球團疑似不放人，讓他在個人社群質疑大聯盟。

亞古納在IG限時動態寫道，「如果大聯盟主辦這項賽事，為何有些球員可以打，而另一些球員不行？我就是其中之一。」

不過媒體報導，經典賽是MLB和世界棒壘球聯盟（WBSC）共同策畫的國際棒球大賽，雖然主要為MLB主導，不過球員要參賽仍需球團開綠燈，勇士可能不同意讓亞古納穿上國家隊戰袍。

亞古納去年9月就宣布要參加經典賽，美媒也認為，亞古納不能怪球隊這麼做，因為亞古納2021賽季因前十字韌帶斷裂，只打82場比賽，去年球季也有傷在身。

此外，匹茲堡海盜隊13日宣布，「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）將重返匹茲堡海盜隊。ESPN報導，這位2013年國聯MVP、現年36歲的球員已經同意與海盜隊達成一份價值500萬美元的一年合約。

麥卡臣也在個人推特發布這項訊息，指出「一切重回出發點」。

麥卡臣可望爭取在新的球季締造職涯新里程碑。他需要再打52支安打才能達到2000支門檻；需要8支二壘打才能達成400支；需要額外13支全壘打才能加入300轟俱樂部。

勇士球星亞古納。（美聯社）
勇士球星亞古納。（美聯社）

勇士 MLB 社群

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