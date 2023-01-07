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經典賽／大谷領銜 日本12人名單出爐 日媒讚史上最強

體育新聞組／綜合報導
日本隊參加棒球經典賽的陣容豪華，「二刀流」大谷翔平（左）與監督栗山英樹展現十足信心。（美聯社）
日本隊參加棒球經典賽的陣容豪華，「二刀流」大谷翔平（左）與監督栗山英樹展現十足信心。（美聯社）

世界棒球經典賽3月開打，日本隊6日公布12人先行名單，由天使大谷翔平、教士隊達比修有、小熊隊鈴木誠也三名大聯盟級戰將領銜，大谷翔平在記者會上多次提及優勝二字，直言：「我心中想的只有優勝。」

今年經典賽日本隊陣容有望一拚「史上最強」，光是12人名單中就有三名大聯盟現役球員，再加上日前媒體報導的紅雀隊混血好手努特巴爾、紅襪隊吉田正尚，有望追平隊史最多，2009年日本隊擁有5名大聯盟戰力，完成二連霸。

日本隊30人名單預計1月下旬出爐，提前公布部分名單加上背號。雖然30人名單尚未完全定案，但確定會選的，栗山英樹也已先告知選手好好準備。面對經典賽的挑戰，栗山認為選手會有所成長，「期待會有讓人覺得『就靠他了』這樣的選手誕生。」

大谷翔平也是背負期待的一員，經典賽有機會看到他續展二刀流身手，大谷表示：「選手立場是給教練派用，我希望能貢獻我所有能力，心中想的只有優勝，除此之外沒有別的。」

日職好手如雲，入列的9人包括連兩澤村賞的山本由伸，投出完全比賽的「令和怪物」佐佐木朗希，以及今年敲出56轟的村上宗隆。

日本媒體「產經新聞」於日前名單公布之前，就製作好日本隊先發一到九棒名單的最夢幻組合，與公布名單對照，僅差柳田悠岐與山川穗高尚未正式入選，若最終能入選，就能打造出日媒預想史上最強日本國家代表隊。

產經新聞以「日本野球代表 世界一奪還之道」製作預想先發及守備圖，從這張預想的先發及守備圖，一棒為指定打擊大谷翔平、二棒遊擊手源田壯亮、三棒右外野手鈴木誠也、四棒三壘手村上宗隆、五棒中外野手柳田悠岐、六棒一壘手山川穗高、七棒左外野手近藤健介、八棒二壘手牧秀悟、九棒捕手甲斐拓也。先發投手則是達比修有、山本由伸、佐佐木朗希及大谷翔平，合計12人，目前也就是差五、六棒人選即可到位。

從圖上的打者打擊數據及投手投球數據來看，果然是「超夢幻」。

日本 大谷翔平 天使

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