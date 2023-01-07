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MLB／道奇認賠2250萬擺脫包爾 洛杉磯時報：值得

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊決定揮別醜聞纏身的投手包爾，宣布將他指定讓渡認賠殺出。（美聯社）
道奇隊決定揮別醜聞纏身的投手包爾，宣布將他指定讓渡認賠殺出。（美聯社）

道奇隊決定揮別醜聞纏身的投手包爾（Trevor Bauer），6日宣布將他指定讓渡，發出聲明：「他不再是我們團隊的一員」；包爾完成7天讓渡程序後，將可與其他球隊自由接洽，道奇今年仍須支付他2250萬美元。

包爾在2021年以3年1.02億美元的驚人合約前進道奇，該年7月就因遭控性暴力被停賽調查，「有薪假」的調查時間不斷延長，大聯盟先是做出324場禁賽處分，兩周前確定下修到194場，今年5月就可重返賽場，而道奇在6日決定與他分道揚鑣。

道奇發出聲明稿，內容提到球團在這段時間持續配合調查，現在所有程序已經完成，「經過審慎考慮後，我們決定包爾不再是道奇球團的一員。」

包爾也透過律師發表聲明，他透露5日才與道奇高層在亞歷桑納碰面，對方表達希望他能在今年歸隊投球，6日卻收到DFA通知，他對此感到失望，但尊重球團決定，也謝謝道奇球員在這段時間給予的支持，祝福他們今年一切順利。

媒體進一步追問他所碰面的道奇高層是誰，包爾陣營並未回應。

道奇將他放進DFA名單，接下來有7天決定交易或釋出，但美國媒體消息指出，道奇連日來打探交易可能性，並無球隊願意承接他的合約，釋出已是唯一一條路。

包爾合約中還剩今年年薪2250萬美元，道奇必須埋單，洛杉磯時報點評，道奇今冬被批評不願花錢，而現在他們做了最重要的一筆投資，「花2250萬美元擺脫包爾，這筆錢花得值得。」完成讓渡程序後，包爾可自由與其他球隊接洽，以最低薪72萬美元加盟，不無可能有球隊願意賭一把。

道奇 投資 洛杉磯

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