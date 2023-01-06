MLB／11年3.3億 狄佛斯穿紅襪…合約總值史上第6

狄佛斯和紅襪隊簽下11年3億3100萬美元合約。( 美聯社 )

紅襪隊4日確定和狄佛斯（Rafael Devers）簽下11年3億3100萬美元合約，把這位26歲明星三壘手綁到2033年，不只寫下隊史合約總值新紀錄，也在大聯盟史上躍居第6，比費城 人隊球星哈波（Bryce Harper）多了100萬美元。

天使 隊重砲楚奧特（Mike Trout）目前4億2650萬美元合約排名第1，也是唯一總值超過4億紀錄。

大聯盟歷年已有13張合約超過3億美元以上，排名在狄佛斯之前還有道奇隊貝茲3億6500萬、洋基隊賈吉（Aaron Judge）3600萬、大都會 隊林多（Francisco Lindor）3億4100萬、教士隊塔提斯（Fernando Tatis）3億4000萬美元。

若以平均年薪來看，狄佛斯3009萬909美元排名21，也是第24位平均年薪超過3000萬美元的球員，天使隊日籍球星大谷翔平是唯一亞洲代表。

大都會兩名老將薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）本季年薪都是4333萬3333美元，並列大聯盟最高薪，也是史上平均年薪最高的球員，「法官」賈吉4000萬排名第3。

今年以自由球員身分轉戰遊騎兵隊的狄葛隆（Jacob deGrom），簽下5年1億8500萬美元合約，平均年薪3700萬美元躍居史上第4。

小熊休賽季補強動作不斷，也宣布正式簽下前明星一壘手荷斯莫（Eric Hosmer），有望改善陣容中最欠缺的一壘手，荷斯莫過去累積的冠軍經驗以及休息室影響力，可望幫助小熊打出好戰績。

小熊簽下荷斯莫可以說是低風險的簽約，因為他與教士簽下的7年1.44億美元大合約，還有3年沒走完，根據規定小熊只需支付聯盟底薪就能簽下他。上季荷斯莫在交易大限前被送往紅襪，不過紅襪為了培養潛力新秀卡薩斯（Triston Casas），在球季結束後決定將他DFA，隨後也在沒人願意承接他的情況下釋出。