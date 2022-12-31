我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

MLB／幫大谷翔平找幫手？ 天使相中左投塞爾

體育新聞組／綜合報導
紅襪王牌左投塞爾是名隊補強先發輪值的目標。（Getty Images）
紅襪王牌左投塞爾是名隊補強先發輪值的目標。（Getty Images）

日前紅襪宣布聽取王牌左投塞爾（Chris Sale）的報價，吸引許多想要補強先發輪值的球隊注意，健康的塞爾絕對是各隊前兩號等級先發投手，並且有著極高的三振率為武器，據紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）指出，天使想要補強先發，塞爾現在也可能成為他們雷達探索的目標。

現年33歲的塞爾自2010年於白襪登上大聯盟，並且在2012年起連續六屆入選明星賽，僅花1290局達成生涯1500次三振也是大聯盟紀錄，儘管生涯未獲賽揚獎，但自2012-2017年，他得票數都維持前六。

塞爾是在2016年季中被交易至紅襪，並在2018年幫助紅襪奪冠，進而於2019年簽下5年1.45億美元延長合約，不過近年飽受傷病困擾，2020年接受TJ手術整季報銷，去年也只投了9場，今年球季更是因為一連串傷勢，整季只出賽2場，因此也讓紅襪萌生交易念頭。

天使在休賽季先發輪值，僅透過自由市場簽下剛繳出生涯年的安德森（Tyler Anderson），搭配本賽季也有賽揚等級的大谷翔平，若能成功交易來塞爾，將能夠幫助球隊爭取睽違9年季後賽，以及一搏奪冠機會。

天使 手術 大谷翔平

上一則

MLB／年度最佳男性運動員 賈吉抱走美聯社大獎

下一則

NBA／詹皇施壓無效…「湖人沒考慮交易」

延伸閱讀

MLB／「還有別人嗎？」 明年自由球員排名 大谷最大咖

MLB／「還有別人嗎？」 明年自由球員排名 大谷最大咖
MLB／大谷翔平傑出DH二連霸 「老爹」後第一人

MLB／大谷翔平傑出DH二連霸 「老爹」後第一人
MLB／洋基賈吉打敗大谷翔平 拿下生涯首座美聯MVP

MLB／洋基賈吉打敗大谷翔平 拿下生涯首座美聯MVP
大谷翔平參加世界棒球經典賽 主動向日本隊表明出賽意願

大谷翔平參加世界棒球經典賽 主動向日本隊表明出賽意願

熱門新聞

足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
阿根廷擊敗法國贏得世界盃冠軍，但雙方球迷還沒比完。（路透）

世足賽／法國20萬人連署決賽重踢 阿根廷回應了

2022-12-25 17:15
球王比利在巴西聖保羅逝世，享壽82歲。(美聯社)

球王比利逝世 享壽82歲 家人圍繞淚送

2022-12-29 14:25
女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
世足賽決賽主裁判馬奇尼亞克(右)，承認有過一次誤判。(新華社)

世足賽／光頭裁判認了決賽有誤判 給阿根廷得利機會

2022-12-26 21:57
林書豪離開廣州龍獅隊。(取材自微博)

「沒有太多上場時間」 林書豪宣布結束CBA賽季回美國

2022-12-29 00:11

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全