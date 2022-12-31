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MLB／球員健康+牛棚 ESPN：天使翻身關鍵

體育新聞組／即時報導
大谷翔平所效力的天使隊被評估明年奪冠機率僅1％。（路透）
大谷翔平所效力的天使隊被評估明年奪冠機率僅1％。（路透）

又經歷一個不如意的賽季後，洛杉磯天使休賽季積極補強，希望能夠靠連續兩年繳出MVP身手的大谷翔平，以及三屆MVP、每年表現都十分穩定的楚奧特（Mike Trout），能夠帶隊打進睽違9年的季後賽。不過近日「ESPN」預測天使奪冠機率僅有1%，並指出天使若要重返季後賽的三大關鍵。

「ESPN」日前預測明年各隊的勝場數，「二刀流」大谷翔平所屬的天使隊被預測能拿81勝，排在第15名，不過進入季後賽的機率只有31%，奪冠的機率更低只有1%，季末大肆補強的他們目標絕對是打入季後賽，能否打臉預測結果，得視球員的健康狀況而定。

事實上天使這幾年陣中主力球員的出賽數一直都是個大問題，楚奧特及瑞登（Anthony Rendon）兩位明星強棒，上個賽季都飽受傷病困擾。瑞登更是與天使簽大約後就表現不如以往，能否在這賽季反彈十分重要。另外休季期間也補進瑞福洛（Hunter Renfroe）、厄謝拉（Gio Urshela）和德魯瑞（Brandon Drury）增加了野手深度；而在投手陣容方面先發必須保持健康，雖然簽下今年在道奇投出生涯年的安德森（Tyler Anderson），輪值依然有1~2人的補強空間。

專欄作家杜利多（Bradford Doolittle）指出天使最重要的關鍵還是在牛棚，因為如何在比賽後段穩穩收下比賽，是每一隊在162場賽季戰績持盈保泰的關鍵。然而天使牛棚上季被打81轟為美聯第二多，防禦率3.95也是中後段的第18名，導致多場比賽該贏未贏，季末甚至只有在大谷先發時才能贏球，因此「守成」將是新球季最重要的課題。

天使 季後賽 大谷翔平

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場邊人語／一季之間 前途為艱

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