MLB／曼尼50歲高齡堅稱還能打 球迷標記紅襪供參

50歲的昔日重砲曼尼.拉米瑞茲(Manny Ramírez),拿起球棒來還是有兩把刷子,近日媒體曝光他的練打影片,依然頗具架勢,而曼尼也宣稱自己還能打。

記者高梅茲(Hector Gomez)分享兩段曼尼的練打影片,留言寫著:「曼尼說,50歲的他還能在大聯盟打擊,他依然在尋求一紙合約。」

Manny Ramirez says he can still play. pic.twitter.com/ZVyqF9v0OK