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MLB／希爾加盟海盜再戰一年 明年升格現役最老

記者蘇志畬／綜合報導
明年3月將滿43歲的左投希爾與海盜簽下合約，明年將以現役最老球員的身分出賽。（美聯社）
明年3月將滿43歲的左投希爾與海盜簽下合約，明年將以現役最老球員的身分出賽。（美聯社）

左投希爾（Rich Hill）明年3月將滿43歲，還沒有要輕易言退，27日傳出與海盜簽下1年800萬美元合約，是他待過的第12支球隊、邁向第19個球季，明年將以現役最老球員的身分出賽。

希爾今年球季效力紅襪隊先發的26場，投了124.1局，防禦率4.27，場均局數不長，但還有8勝7敗的成績，原因在三振保送比還算不錯，本季K/9值為7.9，BB/9值為2.7。

今年球季希爾是美聯第一、全聯盟第二年長球員，只比普侯斯（Albert Pujols）小2個月，隨著這位紅雀傳奇宣告退休，明年球季希爾將登上最老球員寶座，排在希爾後面的克魯茲（Nelson Cruz）、培瑞茲（Oliver Perez）尚未簽約，41歲韋恩萊特（ Adam Wainwright）則與紅雀隊續約一年，宣告是生涯最後一季。

希爾的大聯盟生涯從2005年小熊隊起步，之後率續待過金鶯、紅襪、印第安人（現名守護者）、天使、洋基，2015年轉戰獨立聯盟後，又回到紅襪隊，接著又轉輾來到運動家、道奇、雙城、光芒、大都會，今年是第三度與紅襪簽約。

過去18個球季，希爾總計82勝59敗，生涯防禦率3.85，累積1259局投球，投出1294次三振、482次保送，被敲151發全壘打。

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