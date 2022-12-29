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MLB／ESPN評比 大都會奪冠率最高 紅人、洛磯、國民「雙絕緣體」

記者蘇志畬／綜合報導
「ESPN」針對大聯盟各隊現有戰力進行評比，大都會隊衝上第一，奪冠機率18%全大聯盟最高。（取材自官網）
「ESPN」針對大聯盟各隊現有戰力進行評比，大都會隊衝上第一，奪冠機率18%全大聯盟最高。（取材自官網）

大聯盟今年大咖自由球員大致底定，「ESPN」針對各隊現有戰力進行評比，季後大灑幣的大都會隊衝上第一，奪冠機率提升6.8%，來到18%的全大聯盟最高，紅人、洛磯、國民不僅奪冠率0%，連季後賽機率也是0%。

專欄作家杜利多（Bradford Doolittle）根據「Fangraphs」對球員預測的Steamer作為比較基準，加入自己預估的出賽時間，並進行1萬次的2023年模擬賽季測試，並根據勝場數進行排名，也順勢預測季後賽機率、奪冠率等不同數據。

積極補強的大都會隊被預測能夠拿下102.8勝排名第一，進入季後賽機率高達98%、奪冠率18%，變數是與柯瑞亞（Carlos Correa）的合約，雙方因體檢報告尚未定案，但已經先列入戰力計算。

教士隊99.9勝排名第二，季後賽機率96%、奪冠率14%，接著依序是第三名洋基隊99.4勝，季後賽機率96%、奪冠率16%，第四名勇士隊99.2勝，季後賽機率96%、奪冠率11%，第五名光芒隊94.4勝，季後賽機率88%、奪冠率8%。

衛冕軍太空人以93.2勝排在第六、進入季後賽機率84%、奪冠機率8%；道奇隊休賽季動作較少，補強積極度排第25，戰力提升度更排在墊底的30名，不過還是預測能取得89.7勝，排在第9。

擁有大谷翔平的天使隊今年季後補強積極度排第6、戰力提升排第7，不過新球季預測拿下81勝只排在第15名的中段班，季後賽機率31%、奪冠率1%。

紅人隊被預測僅能拿下60勝、排名墊底，不過跟他一樣季後賽與奪冠機率皆是0%的，還有61.8勝的洛磯（第29名）、62.4勝的國民隊（第28名）。

季後賽 大都會 太空人

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