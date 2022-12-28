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MLB／2度體檢未過 柯瑞亞簽約大都會機率剩55%

體育新聞組／綜合報導
柯瑞亞經歷兩度體檢未過，目前合約懸而未決。（美聯社）
柯瑞亞經歷兩度體檢未過，目前合約懸而未決。（美聯社）

柯瑞亞（Carlos Correa）經歷兩度體檢未過，目前合約懸而未決，「紐約郵報」引述消息指出，他與大都會隊之間仍完成合約的可能性目前是55%。

柯瑞亞先是以13年3.5億美元前進巨人，卻在預計舉辦加盟記者會當天傳出體檢未過，轉身與大都會締下12年3.15億美元合約，結果費時兩天的體檢報告出爐，大都會也猶豫了。兩隊都對他在2014年的右腳舊傷有疑慮，合約卡關進入第三天沒有進展。

紐約郵報記者普馬（Mike Puma）報導，一位消息來源指出柯瑞亞、大都會最終達成共識的可能性是55%，雙方修改合約用字，確保若柯瑞亞真的因8年前的舊傷導致長期缺陣，大都會不至於面臨巨額損失。

報導中提到，這份名為「柯瑞亞」的遲來聖誕禮物，還留在北極，目前收件者未知，儘管近日至少有3隊曾聯繫柯瑞亞的陣營，但他有強烈的意願想在大都會打球，目前仍傾向完成這筆合約，只是目前對於年限、年薪目前都還沒有讓步想法。

可以預期的是，若要完成合約，雙方勢必要各退一步，因為柯瑞亞應該不想再經歷第3次體檢、未知的等待過程，而大都會也不可能在自由市場上再找到類似等級的貨色。

大都會 柯瑞

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