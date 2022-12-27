MLB／大谷廣告代言 爽賺2000萬元

廣告寵兒大谷翔平，第一次成為美妝品牌代言人。（截圖自YouTube）

天使隊「二刀流」球星大谷翔平 「解鎖」一項人生初體驗，第一次成為美妝品牌代言人，與KOSE簽下全球廣告合約，廣告寵兒當之無愧。

KOSE釋出的預告中，大谷身著白色襯衫走進攝影棚，向在場工作人員放送冬日暖陽般的笑容。正式廣告將於1月1日開始見於各大報紙，同日上午10點於KOSE官網廣告上線，完整拍攝花絮也會於Youtube頻道上公開。

日本 媒體Sponichi Annex指出，這是大谷第一次與美妝品牌簽下代言合約，文中也羅列他的代言項目，包括Asics（球具）、Descente（運動服飾）、Oakley（太陽眼鏡）、Hugo Boss（男裝）、日本航空（航運）、三菱日聯銀行（金融）、Seiko（手錶）、Fanatics（授權體育用品）、KOWA（醫藥）、保時捷（汽車）、Topps（球員卡）、Panini（球員卡） ，如今再添新領域代言。

大谷翔平廣告接不完，根據Forbes在今年10月的報導中推估，大谷的廣告代言預計在2023年為他帶財2000萬美元，加上年薪3000萬美元，明年場內加場外收入達到5000萬美元，將排在大聯盟第2位，僅次於大都會 隊強投薛則（Max Scherzer）的5930萬美元，其中包括年薪4330萬美元、前份合約每年無息延遲支付的1500萬美元，以及場外收入100萬美元。