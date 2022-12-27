我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

MLB／大谷廣告代言 爽賺2000萬元

記者陳宛晶／綜合報導
廣告寵兒大谷翔平，第一次成為美妝品牌代言人。（截圖自YouTube）
廣告寵兒大谷翔平，第一次成為美妝品牌代言人。（截圖自YouTube）

天使隊「二刀流」球星大谷翔平「解鎖」一項人生初體驗，第一次成為美妝品牌代言人，與KOSE簽下全球廣告合約，廣告寵兒當之無愧。

KOSE釋出的預告中，大谷身著白色襯衫走進攝影棚，向在場工作人員放送冬日暖陽般的笑容。正式廣告將於1月1日開始見於各大報紙，同日上午10點於KOSE官網廣告上線，完整拍攝花絮也會於Youtube頻道上公開。

日本媒體Sponichi Annex指出，這是大谷第一次與美妝品牌簽下代言合約，文中也羅列他的代言項目，包括Asics（球具）、Descente（運動服飾）、Oakley（太陽眼鏡）、Hugo Boss（男裝）、日本航空（航運）、三菱日聯銀行（金融）、Seiko（手錶）、Fanatics（授權體育用品）、KOWA（醫藥）、保時捷（汽車）、Topps（球員卡）、Panini（球員卡） ，如今再添新領域代言。

大谷翔平廣告接不完，根據Forbes在今年10月的報導中推估，大谷的廣告代言預計在2023年為他帶財2000萬美元，加上年薪3000萬美元，明年場內加場外收入達到5000萬美元，將排在大聯盟第2位，僅次於大都會隊強投薛則（Max Scherzer）的5930萬美元，其中包括年薪4330萬美元、前份合約每年無息延遲支付的1500萬美元，以及場外收入100萬美元。

大谷翔平 日本 大都會

上一則

NBA／驚天隔扣 葛登笑稱：應該有49分吧

下一則

網球／約克維奇疫苗事件後 重回澳洲 拚澳網第10冠

延伸閱讀

MLB／為大谷找幫手 天使鎖定克魯柏、伊瓦迪

MLB／為大谷找幫手 天使鎖定克魯柏、伊瓦迪
MLB／「還有別人嗎？」 明年自由球員排名 大谷最大咖

MLB／「還有別人嗎？」 明年自由球員排名 大谷最大咖
MLB／大谷翔平傑出DH二連霸 「老爹」後第一人

MLB／大谷翔平傑出DH二連霸 「老爹」後第一人
MLB／洋基賈吉打敗大谷翔平 拿下生涯首座美聯MVP

MLB／洋基賈吉打敗大谷翔平 拿下生涯首座美聯MVP

熱門新聞

女球迷脫衣慶祝阿根廷奪冠。(擷自Instagram)

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

2022-12-20 15:50
梅西與妻子在全球數億球迷的注視下相擁慶祝，分享喜悅。(Getty Images)

世足賽／梅西奪冠後與青梅竹馬妻子秀恩愛 甜炸數億人

2022-12-19 02:34
梅西與老婆相視而笑。(美聯社)

圖輯／苦盡甘來 梅西與老婆相視而笑

2022-12-19 15:09
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一間家電用品店外，近期出現一位83歲的老翁搬了張椅子，坐在賣場外觀賞卡達世足賽。(擷自推特)

8旬翁獨坐賣場外看世足辛酸照瘋傳 商家暖心贈大電視

2022-12-19 11:01
足球巨星C羅(左)與女友喬治娜。(Getty Images)

影／雖輸掉世足賽 C羅女友給他撫慰 聖誕大禮竟是...

2022-12-26 11:20
周杰倫(右)與老婆昆凌(左)曾跟聞名全球的球王梅西相見歡。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫同框梅西、姆巴佩 「王王相見」 超狂

2022-12-19 13:19

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客