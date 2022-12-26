MLB／為大谷找幫手 天使鎖定克魯柏、伊瓦迪

前塞揚右投克魯柏有機會加盟天使與大谷翔平一同並肩作戰。（取材自Instagram）

天使 隊針對先發投手補強有動作，32歲右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）以及36歲的前塞揚右投克魯柏（Corey Kluber），兩人都傳出天使隊正在爭取中。

根據大聯盟官網報導，右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）吸引至少5支球隊爭取，其中一隊就是大谷翔平 所屬的天使隊，另外還有教士、遊騎兵隊，另兩隊並未公開。

伊瓦迪在2021年曾入選明星賽，塞揚獎票選也排名第四，但今年球季受到傷勢影響，僅出賽20場，拿下6勝3負，防禦率3.87，不過效力的紅襪隊對簽回他的興趣不大。

天使隊在上個月簽下左投安德森（Tyler Anderson），加上現有的大谷翔平、山多瓦（Patrick Sandoval）、德梅斯（Reid Detmers）、蘇亞雷斯（Jose Suarez），還需要一人才能施行6人輪值的策略。

除了伊瓦迪外， 紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）指出，天使隊也考慮簽下曾拿下過兩次塞揚獎的克魯柏，將在兩人中進行選擇。

克魯柏生涯有6個球季拿下雙位數勝投，不過前次拿塞揚獎已是2017年，今年球季在光芒隊先發31場，戰績是10勝10敗，防禦率4.34，164局投出139次三振。