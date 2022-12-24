MLB／「還有別人嗎？」 明年自由球員排名 大谷最大咖

大谷翔平身價將是明年自由市場排名第一。（Getty Images）

大聯盟今年自由球員動向近乎塵埃落定，「Bleacher Report」開始預測明年自由球員市場大咖，天使隊「二刀流」大谷翔平 排名第一，原因很簡單，「還有別人嗎？」

「Bleacher Report」選出2023到2024年的前25名自由球員，根據他們現有的能力進行預測，考量能力以及貢獻度進行評比，不過這份名單隨著球季進行，也會根據實際表現以及是否簽下延長合約而有所不同。

這份名單將大谷翔平放在明年自由球員第一名，並直接了當說：「還有別人嗎？」大谷翔平無論單純作為投手或單純打者，都值得超過1億美元的合約，所以看他能拿到多大、多長的合約是很令人期待的事情。

該媒體也預測，大谷翔平的平均年薪有望來到5000萬美元，超越薛則（Max Scherzer）與韋蘭德（Justin Verlander）的4330萬美元標準，「以他對於棒球的影響力，很難說他不值得這麼多錢。」

道奇 強力左投烏力亞斯（Julio Urias）排在第二，由於布勒（Walker Buehler）今年8月開韌帶重建手術 、克蕭（Clayton Kershaw）表現開始下滑，道奇隊勢必全力爭取烏力亞斯，甚至在他進入自由球員市場前就先遞上長約，合約總值有可能來到2億美元。

另外第三名是紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers），第四名教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado）、第五名費城人隊右投諾拉（Aaron Nola）。

教士隊日籍投手達比修有排到第七，雖然表現穩健，但明年8月就要37歲的年紀還是讓他排名無法再往前的原因，評估平均年薪會落在2500萬美元左右。