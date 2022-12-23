MLB／巨人質疑柯瑞亞體檢 大都會開12年3.15億攔胡

明星游擊手柯瑞亞加盟大都會。（美聯社）

MLB明星游擊手柯瑞 亞（Carlos Correa）的新球衣一夕之間變色，原本與巨人隊簽下13年3.5億美元合約，卻突然卡關，經紀人波拉斯（Scott Boras）立刻出手，改與大都會 簽下12年3.15億美元合約，原因在雙方對柯瑞亞的一個數十年舊傷看法不一。

根據「The Athletic」報導，巨人隊對於柯瑞亞的體檢報告有疑慮，波拉斯表示，不能再等了，「我們有達成協議，給了他們執行合約的時限，他們表示還有些疑問，需要跟其他人、其他醫生好好討論。」

波拉斯也告訴巨人球團，已經給予對方合理的時間考慮，但這件事情必須有所進展，在時間限制下，如果對方不打算執行，「那我就會去跟其他球隊談」。

波拉斯也確實如此，在巨人隊未正式簽約下，改找同樣對柯瑞亞有興趣的大都會隊，大都會隊老闆科恩（Steve Cohen）人在夏威夷 ，但與波拉斯聊了4、5個小時候決定簽約，只待體檢通過。

外界當然好奇柯瑞亞體檢出什麼狀況？波拉斯表示：「你們談論的是一名在大聯盟打了8個球季的球員，體檢報告裡的紀錄是存在數十年的事情，每支球隊都有權利去評估，關鍵是，我們交給他們（巨人隊）體檢報告後，他們還是想簽球員，也持續談判。」

巨人隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）則發表聲明指出，根據保密條款，球隊無法透露關於柯瑞亞的體檢報告內容，「但就如波拉斯已公開討論的，雙方對於柯瑞亞的體檢報告有不同看法，我們祝福柯瑞亞一切順利。」

此外，據媒體整理，在從巨人手中以12年3.15億美元搶下柯瑞亞（Carlos Correa）後，大都會這個休賽季在自由球員身上已經花了超過8億美元。

ESPN專欄作家帕森（Jeff Passan）列出大都會休賽季的補強，一共簽下9名球員，其中有部分是續約，總金額最高的是柯瑞亞，再來是尼莫（Brandon Nimmo）的1.62億美元、狄亞茲（Edwin Diaz）1.02億美元。

接下來還有韋蘭德（Justin Verlander）的8660萬美元、千賀滉大7500萬美元、昆塔納（Jose Quintana）2600萬美元、納維茲（Omar Narvaez）1500萬美元、歐塔維諾（Adam Ottavino）1450萬美元、羅伯森（David Robertson）1000萬美元。

全部加起來，總計來到8.061億美元（約台幣247.2億元），另外帕森也計算出，下個賽季大都會的團隊薪資會來到3.84億美元，代表要支付約1.11億美元的豪華稅，下個賽季光是一年就要花4.95億美元去支付球員薪資，過去大聯盟單季最高支出球團還沒超過3.5億美元。