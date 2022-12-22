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MLB／道奇包爾捲性暴力 禁賽減至194場 明年重返投手丘

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊投手包爾最快明年5月就可重返投手丘。(美聯社)
道奇隊投手包爾最快明年5月就可重返投手丘。(美聯社)

道奇隊投手包爾（Trevor Bauer）因捲入性暴力案件，遭到大聯盟禁賽324場，但經過長達7個月的申訴、仲裁，今天大聯盟宣布禁賽場次減少為194場，代表包爾最快明年5月就可重返投手丘。

包爾從2021年7月初開始，因為被指控性暴力，再也沒辦法在大聯盟出賽，今年4月聯盟判決包爾因違反「反家暴性侵、虐童政策」，要禁賽324場，等於直接禁賽到2024年開季之後，不過包爾至今仍未被判刑。

如今仲裁結果出爐，包爾獲得「減刑」，加上已經禁賽的144場，明年開季50場之後，包爾就可以重回大聯盟賽場，道奇隊從那時起也將重新開始支付包爾的薪資。

道奇隊是在2021年初與剛拿下塞揚獎的紅人隊投手包爾簽下3年、總值1.02億美元的鉅額合約，但包爾僅出賽17場就因場外風波停賽，如今有望回歸，包爾若是照原本禁賽場次，將損失6000萬美元的薪水，如今只少掉3750萬美元，不無小補。

根據大聯盟規則，道奇隊有14天可以考慮，在美國時間1月6日前決定是否留下包爾，就算決定放手，還是需要支付約2260萬美元，而包爾還可以與其他球隊簽約，道奇球團表示骯：「我們也剛得知仲裁結果，會儘快回應。」

道奇 家暴 性侵

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