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MLB／千賀滉大闖大都會 攜手偶像薛則、韋蘭德

體育新聞組／綜合報導
日本強投千賀滉大加盟大都會隊。（路透）
日本強投千賀滉大加盟大都會隊。（路透）

日本強投千賀滉大19日正式加入MLB大都會先發投手輪值，與偶像薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）並肩作戰，他對此表示，一切「超不真實」。

在據報以5年7500萬美元加入美國職棒大聯盟MLB紐約大都會後，千賀滉大在記者會中穿著他的新球衣，並透過翻譯說：「我覺得超不真實的。」

千賀滉大用英文說：「能前進大蘋果（指紐約），我感到十分開心且興奮。加油，大都會。」

29歲的右投千賀滉大率福岡軟銀鷹拿下5次日本職棒總冠軍，並幫助日本在去年的東京奧運勇奪金牌。

大都會總經理艾普勒（Billy Eppler)說：「我們對於能迎來千賀滉大，感到非常雀躍。」

「我們觀察他好幾年了，當我們得知他成為自由球員，我們就想要把他簽回來。」

千賀滉大透過翻譯說：「大都會展現他們真的想得到我的決心，且在這裡還能有機會與這些偉大的資深投手一起投球。」他稱薛則、韋蘭德這些拿過世界大賽冠軍的投手，在日本是眾所皆知的「傳奇投手」。

千賀滉大表示，他很期待能為大都會球迷投球，「我會竭盡所能，不去辜負了他們的期待。」

千賀滉大今年在日本投了148局，賞給對手159次三振，僅送出50次保送，防禦率僅1.89。

艾普勒說：「千賀滉大的投球能力，和他會投的球種，都十分具有壓制力。」

千賀滉大在考慮時，曾聽取達比修有的建議，千賀滉大說：「他給了我很多很好的建議。」

大都會在2022年終結了5個球季的季後賽荒，但在季後賽首輪不敵教士。他們自2015年的世界大賽後，就未曾在季後賽的任一個系列賽勝出過。那年，大都會在世界大賽1：4敗給堪薩斯市皇家隊。

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