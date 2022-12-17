我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

MLB／洛登自由身跳槽洋基 獲6年1.62億肥約

體育新聞組／綜合報導
巨人王牌洛登下賽季將轉戰洋基。（美聯社）
巨人王牌洛登下賽季將轉戰洋基。（美聯社）

今年MLB休賽季洋基隊首要課題就是達成「法官」賈吉（Aaron Judge）的續約，完成任務以後依然沒有停止補強腳步，15日再以6年1.62億美元簽下上季的巨人王牌洛登（Carlos Rodon），期盼在他的到來後先發輪值能夠更加穩定。

29歲的洛登在2104年以第三指名加入大聯盟，登上大聯盟的前幾個賽季卻飽受傷病困擾，直到2020賽季後他選擇以300萬美元重返白襪，這一個決定也改變他的職業生涯，在投手教練的指導下茁壯成長，並在2021年投出無安打比賽，休賽季與巨人簽下2年4400萬美元合約，帶有第一年結束球員選擇，向其他球隊證明自己健康，尋求下一份大約。

經歷這個賽季也證明他的選擇再次正確，本季出賽31場，拿下14勝8敗，防禦率僅2.28的優異成績，三振數273次更排在大聯盟第三，並且達成連兩年入選明星賽，也讓他選擇跳出合約。

成為自由球員的他也被多隊瘋搶，而最終由紐約洋基隊順利以6年1.62億美元搶下這位王牌，提升球隊輪值深度，儘管目前即將邁入而立之年的洛登，生涯還未有超過200局的投球，會讓人十分擔心健康方面問題，但自2021年以來，洛登以310.2局的投球在先發中排在第38位，儘管和其他隊的王牌先發相比少了一截，但他依然有可能是聯盟前20的投手，對目標爭冠的洋基是非常適合的選項。

洋基 MLB

上一則

場邊人語／美足晉級 本周良機

下一則

NBA／領先50分…灰熊獵公鹿 創本季最大分差

延伸閱讀

場邊人語／紅襪穿鞋 補強未歇

場邊人語／紅襪穿鞋 補強未歇
MLB／野手最高薪 賈吉9年3.6億留洋基

MLB／野手最高薪 賈吉9年3.6億留洋基
MLB／洋基8年3億留住賈吉？美媒：巨人會開更高價

MLB／洋基8年3億留住賈吉？美媒：巨人會開更高價
MLB／賈吉要去哪？傳屬意簽9年、平均年薪3600萬大合約

MLB／賈吉要去哪？傳屬意簽9年、平均年薪3600萬大合約

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺