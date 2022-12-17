MLB／洛登自由身跳槽洋基 獲6年1.62億肥約

巨人王牌洛登下賽季將轉戰洋基。（美聯社）

今年MLB 休賽季洋基 隊首要課題就是達成「法官」賈吉（Aaron Judge）的續約，完成任務以後依然沒有停止補強腳步，15日再以6年1.62億美元簽下上季的巨人王牌洛登（Carlos Rodon），期盼在他的到來後先發輪值能夠更加穩定。

29歲的洛登在2104年以第三指名加入大聯盟，登上大聯盟的前幾個賽季卻飽受傷病困擾，直到2020賽季後他選擇以300萬美元重返白襪，這一個決定也改變他的職業生涯，在投手教練的指導下茁壯成長，並在2021年投出無安打比賽，休賽季與巨人簽下2年4400萬美元合約，帶有第一年結束球員選擇，向其他球隊證明自己健康，尋求下一份大約。

經歷這個賽季也證明他的選擇再次正確，本季出賽31場，拿下14勝8敗，防禦率僅2.28的優異成績，三振數273次更排在大聯盟第三，並且達成連兩年入選明星賽，也讓他選擇跳出合約。

成為自由球員的他也被多隊瘋搶，而最終由紐約洋基隊順利以6年1.62億美元搶下這位王牌，提升球隊輪值深度，儘管目前即將邁入而立之年的洛登，生涯還未有超過200局的投球，會讓人十分擔心健康方面問題，但自2021年以來，洛登以310.2局的投球在先發中排在第38位，儘管和其他隊的王牌先發相比少了一截，但他依然有可能是聯盟前20的投手，對目標爭冠的洋基是非常適合的選項。