MLB／A-Rod不再是最賺錢球員 2大咖即將賺破4億元大關

老虎隊39歲老將卡布雷拉將成為MLB第一位總收入突破4億元的球員。(美聯社)

大聯盟「錢鬥」愈來愈凶，重量級自由球員近年身價暴漲，洋基 隊退役球星A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodriguez）原是史上薪資最高，明年就會讓出王者地位，老虎隊39歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）將是首位總收入突破4億元的球員。

A-Rod在2016年卸下戰袍、結束生涯22年，一共賺進3億9928萬5104元，只差不到72萬元突破4億大關，不過仍是目前總薪資最高的球員。

卡布雷拉生涯20年擁有世界大賽冠軍、打擊三冠王頭銜、兩次美聯MVP，明年將是8年2億4800萬元合約最後1年，這位生涯507轟打者已經提前宣布，打完這個球季就要退休。

卡布雷拉目前賺進3億6841萬623元，史上排名第2，明年身價仍有3200萬元，季後將達4億41萬623元，不但超越A-Rod，也是史上第1位總收入突破4億元門檻的球員。

大聯盟球員到今年球季為止，史上共有5人總收入達3億元以上，3到5名依序是普荷斯（Albert Pujols）3億4654萬436元、葛蘭基（Zack Greinke）3億3000萬3000元、韋蘭德（Justin Verlander）3億1751萬5000元。

值得一提的是，39歲老將韋蘭德本季18勝、防禦率1.75奪下美聯雙冠王，抱回生涯第3座塞揚獎，以自由球員身分和大都會 隊簽下兩年8666萬6666元合約，到後年球季結束時，總收入將達4億418萬1666元，超前卡布雷拉躍居史上第1。