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MLB／史旺森好搶手 雙城等4隊有興趣

體育新聞組／綜合報導
游擊手史旺森吸引四隊興趣。（Getty Images）
游擊手史旺森吸引四隊興趣。（Getty Images）

在透納（Trea Turner）、波賈茲（Xander Bogaerts）分別簽約費城人、教士後，今年MLB自由市場的「四大游擊」僅剩柯瑞亞（Carlos Correa）和史旺森（Dansby Swanson）。據媒體報導，巨人加入柯瑞亞爭奪戰，雙城、紅襪、紅雀、小熊四隊則有意史旺森。

根據《The Athletic》記者格利曼（Aaron Gleeman）的消息指出，雙城目前仍以簽下柯瑞亞為優先，但巨人確定無法得到「法官」賈吉（Aaron Judge）後，將目標轉移到柯瑞亞身上，也讓雙城開始尋找備案，據傳已經和史旺森進行過視訊會議。

紅襪在失去波賈茲後，也將目光放在史旺森身上。紅雀稍早簽下康崔拉斯（Willson Contreras），也沒有影響到追求游擊手的意願。

至於小熊的部分，他們打算將年輕游擊手何納（Nico Hoerner）移往二壘，所以希望在自由市場補強游擊，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）也表示，「史旺森是小熊目前最現實的目標。」

史旺森今年繳出生涯年，首度入選明星賽，並榮獲生涯首座金手套獎。本季繳出打擊率2成77，25轟、96分打點的成績，也相當出色。先前知名數據網站《FanGraphs》曾預測，他能獲得6年1.4億美元的合約。

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