MLB／曾被球迷稱「作弊仔」狄亞茲2年1450萬美元轉戰運動家

根據紐約郵報記者薛曼(Joel Sherman)的消息指出,過去4季皆效力太空人 的工具人狄亞茲(Aledmys Diaz),今日確定以2年1450萬美元的合約加盟運動家。

32歲的狄亞茲今年雖然隨太空人奪冠,但在季後賽 22打數僅1支安打,且其中一次故意伸出「手肘」求觸身球上壘的行為,在當時更被球迷痛罵是「作弊仔」。

不過撇開爭議,狄亞茲在球隊是一名相當好用的工具人。去年賽季除了中外野手、捕手及投手之外,皆有守備紀錄。打擊雖然在季後賽陷入低潮,但例行賽的攻擊指數(OPS),在過去幾季都保持聯盟平均左右的水準。

這也是聯盟團隊薪資最低的運動家,今年目前為止在自由市場的第一筆重要簽約,有趣的是,運動家陣中原本就有另一名內野手狄亞茲(Jordan Díaz),兩人將競爭運動家內野的出賽機會。

Aledmys Díaz was hit by a pitch, but the umpire ruled that he leaned into it, and it was ruled a ball instead of a HBP.



Díaz ended up making the final out. pic.twitter.com/GVksnJC5Q2