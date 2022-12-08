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MLB／曾被球迷稱「作弊仔」狄亞茲2年1450萬美元轉戰運動家

聯合新聞網／ 即時報導
工具人狄亞茲(左)獲兩年約轉戰運動家。（Getty Images）
工具人狄亞茲(左)獲兩年約轉戰運動家。（Getty Images）

根據紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）的消息指出，過去4季皆效力太空人的工具人狄亞茲（Aledmys Diaz），今日確定以2年1450萬美元的合約加盟運動家。

32歲的狄亞茲今年雖然隨太空人奪冠，但在季後賽22打數僅1支安打，且其中一次故意伸出「手肘」求觸身球上壘的行為，在當時更被球迷痛罵是「作弊仔」。

不過撇開爭議，狄亞茲在球隊是一名相當好用的工具人。去年賽季除了中外野手、捕手及投手之外，皆有守備紀錄。打擊雖然在季後賽陷入低潮，但例行賽的攻擊指數（OPS），在過去幾季都保持聯盟平均左右的水準。

這也是聯盟團隊薪資最低的運動家，今年目前為止在自由市場的第一筆重要簽約，有趣的是，運動家陣中原本就有另一名內野手狄亞茲（Jordan Díaz），兩人將競爭運動家內野的出賽機會。

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