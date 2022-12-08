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MLB／野手最高薪 賈吉9年3.6億留洋基

記者陳宛晶／綜合報導
賈吉以9年3.6億美元的價碼，確定續留紐約洋基隊。（Getty Images）
賈吉以9年3.6億美元的價碼，確定續留紐約洋基隊。（Getty Images）

「法官」賈吉（Aaron Judge）的動向傳出底定，包括大聯盟官網在內的多家媒體報導，他以9年3.6億美元的價碼，確定續留紐約洋基隊，平均年薪4000萬美元，合約尚待體檢通過生效，球團也尚未證實消息。

賈吉季前拒絕洋基提出的7年2.135億美元延長合約，選擇為自己拚身價，結果狂炸破美聯紀錄的62轟賽季，獲選年度MVP，也讓洋基把季前不願開出的運鈔車開出來了。

談約議價經過連日來的升溫後，6日多家媒體報導，他已同意以9年3.6億美元的價碼續留，相比季前的報價，不僅年限變長，平均年薪也從3050萬美元漲為4000萬美元。

賈吉以9年3.6億美元續留洋基隊，寫下紀錄一籮筐，他的合約總額排名大聯盟史上第3，平均年薪4000萬美元則是史上最高薪野手，在30歲之齡簽下破3億美元合約為大聯盟史上首見。

賈吉的合約若以總額來看，排在楚奧特（Mike Trout）4.265億美元、貝茲（Mookie Betts）3.65億美元之後，但今年30歲的他，是史上第一位在30歲以上還能簽下總額3億美元以上合約的選手，原紀錄由「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的10年2.75億美元所保持。

這紙合約出爐，也有人比較起兩位MVP級球星的合約，費城人隊給哈波（Bryce Bryce）的13年合約，從他的26歲綁到38歲，平均年薪約2500萬美元，賈吉則是橫跨30歲到39歲，平均年薪4000萬美元，如今來看哈波的合約，費城人真的賺到。

賈吉平均年薪4000萬美元，打破野手合約最高均薪紀錄，原紀錄是楚奧特的3550萬美元。

此外，賈吉明年將排名大聯盟第3高薪，前二為大都會隊的雙王牌薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander），平均年薪都是4333萬美元；第4、5分別為天使隊瑞登（Anthony Rendon）3857.1萬美元、楚奧特3711.6萬美元。

洋基 費城 大都會

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