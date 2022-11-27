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MLB／大谷又有驚人紀錄被挖出 完全比賽強投樂於分享

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平雖未能連霸年度MVP，但在許多人心目中，他的成就已是「前無古人，後無來者」。 （美聯社）
大谷翔平雖未能連霸年度MVP，但在許多人心目中，他的成就已是「前無古人，後無來者」。 （美聯社）

天使隊日籍球星大谷翔平在今年美聯MVP票選排名第2，不敵洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），未能完成2連霸；但大谷展現驚人的「二刀流」數據，至今仍有不少人認為，他的整體表現優於賈吉，未來也不可能再找到第2人。

賈吉本季出賽157場，以62轟、131分打點奪下美聯雙冠王，改寫美聯高懸61年的單季最多轟紀錄，打擊率3成11排名第2，抱回生涯7年首座美聯MVP。

大谷同樣出賽157場，繳出打擊率2成73、全壘打34支、打點95分的佳績，並以投手身分先發28場，戰績15勝9敗、防禦率2.33。

美國媒體「運動畫刊」（Sports Illustrated）指出，賈吉完成很久沒人可以做到的事，但大谷完成大聯盟史上最偉大的球季之一，締造空前紀錄。

大谷去年在美聯MVP票選獲得420分，藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）269分居次，今年大谷拿到280分，不敵賈吉的410分。

運動畫刊特別提到，今年有太多數據顯示大谷的強勢表現，大聯盟官網秀出一項數據，還引起運動家隊退役左投布瑞登（Dallas Braden）的注意，在自己的推特分享訊息。

布瑞登在2010年5月9日投出大聯盟史上第19場完全比賽，2014年因傷宣布退休，目前擔任電視球評；運動畫刊指出，大聯盟本季只有4隊擁有全壘打、打點超過30支和90分的打者，還有防禦率低於2.50的投手，唯一同時包辦投、打紀錄就是大谷。

另3隊分別是太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、塔克（Kyle Tucker）加上投手韋蘭德（Justin Verlander），藍鳥隊葛雷諾、馬諾亞（Alek Manoah），勇士隊萊利（Austin Riley）、歐森（Matt Olson）加上弗里德（Max Fried）。

天使前教頭麥登（Joe Maddon）最近受訪時也說，未來不太可能再出現大谷這種「二刀流」好手。

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