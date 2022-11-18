MLB／賈吉拿下美聯MVP 再度擊敗大谷

洋基隊賈吉拿下美聯MVP。（Getty Images）

洋基 隊賈吉（Aaron Judge）接連在球員票選、漢克阿倫獎擊敗大谷翔平 。年度最重要的MVP獎項17日揭曉，敲出62轟美聯新紀錄的賈吉也再次擊敗大谷，拿下生涯首座美聯MVP。此外，國聯MVP則由紅雀隊強打高史密特（Paul Goldschmidt）拿下。

賈吉獲得28張第一名選票，總分410分，比大谷翔平的280分還多了130分，不過賈吉少的2張第一名選票是投給了大谷，而第三名的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）則是拿下232分。

賈吉今年多項攻擊數據都在美聯位居第一，包括62發全壘打、131分打點、長打率0.686、上壘率4成25、OPS＋211，唯一可惜是打擊率3成11還是輸給雙城隊阿拉斯（Luis Arraez），無緣締造三冠王。

不過，賈吉在2017年排在MVP票選第二名，抱回上次錯過的獎座，也成為洋基隊史自1962年的曼托（Mickey Mantle），再次有外野手奪得年度MVP。

大谷翔平今年展現出投打平衡，投手大谷先發28場，戰績15勝9敗，投了166局，防禦率2.33，打者翔平則是在586個打數，敲出160支安打，34支全壘打，打擊率2成73，雖然成為史上第一位在投球局數、打席數都符合規定的球員，但仍無法逆轉賈吉在評審心中的印象。

國聯MVP由紅雀隊強打高史密特拿下。（Getty Images）

此外，35歲的高史密特拿下生涯首座MVP，他獲得22張第一名、8張第二名選票，總分380分，擊敗教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado）的291分（7票第一名）、隊友亞里納多（Nolan Arenado）的232分（1票第一名）。

這是高史密特12年大聯盟生涯中，第6次進入MVP票選前6名，但首度獲獎，根據ESPN報導，他是第5位在35歲以上拿下生涯首座MVP的球員，而且上一位已是1992年的艾克斯萊（Dennis Eckersley）。

高史密特今年球季創下生涯最佳的長打率0.578，加上OPS（整體攻擊指數 ）0.981，兩項數據都是國聯第一，打擊率3成17國聯第三，35轟國聯第五，115分打點國聯第二。