我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

MLB／賈吉拿下美聯MVP 再度擊敗大谷

體育新聞組／綜合報導
洋基隊賈吉拿下美聯MVP。（Getty Images）
洋基隊賈吉拿下美聯MVP。（Getty Images）

洋基隊賈吉（Aaron Judge）接連在球員票選、漢克阿倫獎擊敗大谷翔平。年度最重要的MVP獎項17日揭曉，敲出62轟美聯新紀錄的賈吉也再次擊敗大谷，拿下生涯首座美聯MVP。此外，國聯MVP則由紅雀隊強打高史密特（Paul Goldschmidt）拿下。

賈吉獲得28張第一名選票，總分410分，比大谷翔平的280分還多了130分，不過賈吉少的2張第一名選票是投給了大谷，而第三名的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）則是拿下232分。

賈吉今年多項攻擊數據都在美聯位居第一，包括62發全壘打、131分打點、長打率0.686、上壘率4成25、OPS＋211，唯一可惜是打擊率3成11還是輸給雙城隊阿拉斯（Luis Arraez），無緣締造三冠王。

不過，賈吉在2017年排在MVP票選第二名，抱回上次錯過的獎座，也成為洋基隊史自1962年的曼托（Mickey Mantle），再次有外野手奪得年度MVP。

大谷翔平今年展現出投打平衡，投手大谷先發28場，戰績15勝9敗，投了166局，防禦率2.33，打者翔平則是在586個打數，敲出160支安打，34支全壘打，打擊率2成73，雖然成為史上第一位在投球局數、打席數都符合規定的球員，但仍無法逆轉賈吉在評審心中的印象。

國聯MVP由紅雀隊強打高史密特拿下。（Getty Images）
國聯MVP由紅雀隊強打高史密特拿下。（Getty Images）

此外，35歲的高史密特拿下生涯首座MVP，他獲得22張第一名、8張第二名選票，總分380分，擊敗教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado）的291分（7票第一名）、隊友亞里納多（Nolan Arenado）的232分（1票第一名）。

這是高史密特12年大聯盟生涯中，第6次進入MVP票選前6名，但首度獲獎，根據ESPN報導，他是第5位在35歲以上拿下生涯首座MVP的球員，而且上一位已是1992年的艾克斯萊（Dennis Eckersley）。

高史密特今年球季創下生涯最佳的長打率0.578，加上OPS（整體攻擊指數）0.981，兩項數據都是國聯第一，打擊率3成17國聯第三，35轟國聯第五，115分打點國聯第二。

30歲的馬恰多生涯第四度進入MVP票選前5，但也還沒開張過，今年球季他雖然有著打擊率2成98、32轟、102分打點的成績，但還是輸給高史密特。

MVP得獎名單。
MVP得獎名單。

大谷翔平 洋基 指數

上一則

足球專欄／傷兵滿營 法國衛冕路艱難

延伸閱讀

MLB／洋基賈吉打敗大谷翔平 拿下生涯首座美聯MVP

MLB／洋基賈吉打敗大谷翔平 拿下生涯首座美聯MVP
MLB／若簽不回賈吉 洋基擬補強游擊

MLB／若簽不回賈吉 洋基擬補強游擊
MLB／當初是不是該說好…賈吉拒洋基大把鈔票曾後悔過

MLB／當初是不是該說好…賈吉拒洋基大把鈔票曾後悔過
MLB／賈吉奪漢克阿倫獎 MVP添籌碼

MLB／賈吉奪漢克阿倫獎 MVP添籌碼

熱門新聞

C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。(Getty Images)

世足賽／巴西隊30公斤木薯粉隨行 南韓帶200公斤泡菜

2022-11-11 20:24
柏林Fargo足球酒吧因人權議題抵制卡達世界盃，國家隊首戰期間不會營業。（Getty Images）

世足賽／德國首戰對決日本 柏林知名酒吧罕見關門不營業

2022-11-16 08:33
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。(美聯社)

網球／ATP年終賽抽籤 納達爾第17次挑戰首冠

2022-11-11 07:43

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代