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MLB／富比士體壇經紀人排名 波拉斯1年吸金1.91億奪冠

體育新聞組／綜合報導
大聯盟知名經紀人「吸血鬼」波拉斯。（路透）
大聯盟知名經紀人「吸血鬼」波拉斯。（路透）

知名財經雜誌富比士《Forbes》針對體育產業經紀人獲得的傭金做一份排名，大聯盟知名經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）一年傭金大約為1.91億美元毫無懸念成為第一名，另外3位大聯盟經紀人沃夫（Joel Wolfe）、羅薩諾（Dan Lozano）、克洛斯（Casey Close）分別排在第3、5、6名。

大聯盟本季前9高薪的球員中，有6位是波拉斯的客戶，包括大都會塞揚強投薛則（Max Scherzer）、洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、國民投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）、天使三壘手瑞登（Anthony Rendon）、剛成為自由球員的柯瑞亞（Carlos Correa）。

波拉斯目前擁有106名客戶，手中掌握大約30.83億美元的合約，富比士也估計波拉斯的傭金大約為1.91億美元。從2013年至今，波拉斯只有2019年傭金不是第一名，他當時輸給歐洲足球經紀人巴內特（Jonathan Barnett）。

今年排名第二的是NBA經紀人施瓦茨（Jeff Schwartz），掌握21.5億美元合約，傭金8600萬美元；第三名的沃夫掌握11.6億美元的合約，傭金5800萬美元；第四至六分別為NBA經紀人保羅（Rich Paul）、羅薩諾、克洛斯。

NBA 大都會 柯瑞

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