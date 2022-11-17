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MLB／韋蘭德奪美聯塞揚獎 史上第5老

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德拿下生涯第三座塞揚獎。（Getty Images）
韋蘭德拿下生涯第三座塞揚獎。（Getty Images）

太空人隊39歲投手韋蘭德（Justin Verlander）老而彌堅，用回春表現奪得今年美聯塞揚獎，以全票第一的方式，成為史上年紀第五長的獲獎投手。而國聯則由馬林魚隊阿坎塔拉（Sandy Alcantara）獨得30張第一名選票，他也成為馬林魚隊史第一位塞揚獎投手。

韋蘭德今年重返賽場，繳出美聯第一的勝投數（18勝），以及大聯盟第一的防禦率（1.75）、被上壘率（0.83），還帶領太空人投手群拿下世界大賽冠軍。

這是韋蘭德第三次獲得塞揚獎，前兩次是2011、2019年，也是史上第11位拿過3次以上塞揚獎的投手，過去10位達成此成就的球員有9人都入選名人堂，唯一例外是被禁藥問題纏身的克萊門斯（Roger Clemens）。

根據大聯盟官網報導，韋蘭德也是史上第五老的塞揚獎得主，克萊門斯（Roger Clemens）一人包辦兩名，2004年得獎時的42歲又62天排第一，2001年39歲又64天排第四，第二名是1978年派瑞（Gaylord Perry）40歲又17天，第三名1959年懷恩（Early Wynn）39歲又267天。

阿坎塔拉是馬林魚首位塞揚獎得主。（Getty Images）
阿坎塔拉是馬林魚首位塞揚獎得主。（Getty Images）

此外，阿坎塔拉今年32場先發拿下14勝9敗，繳出國聯次低的2.28防禦率，投球局數228.2局、6場完投兩項數字不僅是今年大聯盟最多，更是大聯盟近6年的新高，也是史上在單一球季第一次有投手的完投次數比任何一支單一球隊還高。

阿坎塔拉WAR值高達8.0排名隊史第一，也為馬林魚隊一解塞揚獎荒，而大聯盟也僅剩下2支球隊還沒有球員拿過塞揚獎，分別是洛磯隊及遊騎兵隊。

他也成為第三位多明尼加出身的塞揚獎得主，前兩人是柯隆（Bartolo Colon）及馬丁尼茲（Pedro Martinez），柯隆是在2005年，馬丁尼茲則拿下1997、1999、2000年塞揚獎。

塞揚獎得主。
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