MLB／老而彌堅 韋蘭德全票奪塞揚 39歲史上第5老

韋蘭德以全票第一的方式，成為史上年紀第五長的塞揚獎投手。（Getty Images）

太空人 隊39歲投手韋蘭德（Justin Verlander）老而彌堅，用回春表現奪得今年美聯塞揚獎，以全票第一的方式，成為史上年紀第五長的獲獎投手。

過去兩年韋蘭德受到傷勢加上韌帶重建手術 影響，僅投了1場，今年他重返賽場，繳出美聯第一的勝投數（18勝），以及大聯盟第一的防禦率（1.75）、被上壘率（0.83），還帶領太空人投手群拿下世界大賽 冠軍，收穫滿滿。

這是韋蘭德第三次獲得塞揚獎，前兩次是2011、2019年，也是史上第11位拿過3次以上塞揚獎的投手，過去10位達成此成就的球員有9人都入選名人堂，唯一例外是被禁藥問題纏身的克萊門斯（Roger Clemens）。

韋蘭德去年一整季都沒投球，也讓他成為史上第一位前一年投0局的塞揚獎投手，原本前一年投最少局數的塞揚投手紀錄，是1981年的瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela），他在1980年僅投17.2局。

根據大聯盟官網報導，韋蘭德也是史上第五老的塞揚獎得主，克萊門斯（Roger Clemens）一人包辦兩名，2004年得獎時的42歲又62天排第一，2001年39歲又64天排第四，第二名是1978年派瑞（Gaylord Perry）40歲又17天，第三名1959年懷恩（Early Wynn）39歲又267天。