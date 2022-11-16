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MLB／蕭瓦特獲4座最佳教頭平紀錄 法蘭柯納拿第3座

記者蘇志畬／綜合報導
蕭瓦特獲國聯最佳總教練。（美聯社）
蕭瓦特獲國聯最佳總教練。（美聯社）

大聯盟年度最佳總教練獎15日出爐，大都會教頭蕭瓦特（Buck Showalter）帶走生涯第四座獎項，追平聯盟紀錄，美聯得主則是守護者隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）。

蕭瓦特前三座最佳教頭獎都在不同球隊拿下，分別是1994年執教洋基隊、2004年遊騎兵隊以及2014年金鶯隊，其中在金鶯執教9年最久，台灣旅美左投陳偉殷在其麾下效力過4年。

蕭瓦特今年首次轉戰大都會隊就再次獲獎，拿下8張第一名選票、10張第二名選票與7張第三名選票，生涯四座最佳教頭獎與卡克斯（Bobby Cox）、拉魯薩（Tony LaRussa）兩位名教練並列史上最多。

蕭瓦特接手大都會後，打出101勝的隊史次佳戰績，僅次於1986年的108勝，跟去年77勝相比進步了24場，也是自1988到1989金鶯隊54勝進步到87勝以來最大差距。

蕭瓦特在2021年接手大都會隊，率領球隊打出自1986年108勝後的隊史次高101勝佳績，大都會在本季比上個賽季還要多贏24場比賽，是自1988-89年金鶯從54勝進步到87勝以來的最大差距。

法蘭柯納今年帶領著一大批菜鳥，在美聯中區突破重圍，戰績超越專家看好的雙城與白襪隊封王，本季守護者隊動用17名新秀寫下紀錄，在最佳總教練票選中拿下17張第一名選票，9張第二名選票。

這是法蘭柯納生涯第三座年度最佳教頭，前面2013、2016年也都是在克里夫蘭執教時時拿下，那時候名稱還是印地安人隊，台灣好手張育成是在2019年升上大聯盟開始，就在法蘭柯納麾下工作，直到今年才轉隊。

法蘭柯納獲美聯最佳總教練。（美聯社）
法蘭柯納獲美聯最佳總教練。（美聯社）

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