MLB／守護者華裔新秀新人王排第3 驕傲短槍能生存

守護者隊華裔新秀史蒂文．關（Steven Kwan）。（Getty Images）

美聯新人王票選結果毫無懸念，獎落水手隊羅德里奎茲（Julio Rodríguez），守護者隊華裔 新秀史蒂文．關（Steven Kwan）知道入圍 就是肯定，尤其身為短槍型打者，面對大聯盟的炮火連天，「球季剛開打時，我沒想過自己可以扛下如此重要的角色。」

史蒂文．關從進入開季名單開始就是驚奇，但他很快就用超高擊球率吸引視線，生涯起步的前116球0揮空為大聯盟空前紀錄。度過5月的短暫低潮後重新振翅，最終全季以2成98打擊率、3成73上壘率，敲出168安、跑回89分都是美聯新人最多，被三振率僅9.4%為大聯盟第2低，出色的守備已先幫他贏回外野手金手套。

守護者隊史前一次產出新人王已是1990年阿洛瑪（Sandy Alomar Jr.），史蒂文．關進入票選前3，已是隊史久違無人辦到的成就，但他也知道陪榜機率高，今天在MLB Network節目放榜前的訪問就說了入圍就是肯定。

「能夠進入決選名單已是巨大榮耀。」史蒂文．關表示，能與另外兩位對手一起被放在新人王的討論中，已經備感榮幸，回顧今年整季的辛勤，如今已經覺得獲得回報。

他也提到在小聯盟打拚期間，一直都知道大聯盟對力量的重視，「砲瓦很性感、全壘打很性感，我有一點點力量，但無法和其他人相比，我必須貫策我的比賽策略、堅定我能做的，不能因此受挫。」看待今年打出的這紙成績單，他說：「這讓我更有信心自己可以成為這樣的打者。」