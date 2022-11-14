MLB／沒總經理無礙 太空人捧3450萬簽蒙特洛3年約

太空人隊宣布和32歲右投蒙特洛簽下3年約。（Getty Images）

MLB太空人 隊奪下隊史第2座世界大賽 冠軍1周後，球團宣布和32歲右投蒙特洛（Rafael Montero）簽下3年3450萬美元合約，總經理克里克（James Click）離隊，球團高層簽約動作沒有停止。

蒙特洛2014年升上大都會隊大聯盟，歷經遊騎兵、水手隊，在去年「731交易大限」前被換到太空人，今年不但奪下生涯首座世界大賽冠軍，也賺進最大一筆合約。

蒙特洛本季投出生涯8年代表作，以後援身分出賽71場、合計68.1局，戰績5勝2敗14救援、防禦率2.37，整季只被揮出3支全壘打。而且季後賽出賽10場，防禦率只有1.93，世界大賽第4戰和另3名投手聯手投出無安打比賽。蒙特洛簽定3年約後，將繼續效力到2025年球季結束。

此外，知名太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）先前在世界大賽中豪擲1000萬美元下注，太空人奪冠後，他收下運動博弈史上最高的7500萬美元彩金。12日麥金維爾發布影片，將其中1000萬美元鈔票用獨輪推車運上私人飛機。

麥金維爾是美國家具連鎖店「Gallery Furniture」創辦人，2019年就曾下注350萬美元賭太空人奪冠，可惜鎩羽而歸，不過他也因豪賭而聞名。此次下注1000萬美元後，他被太空人球團邀請在第六戰開球，封王後也一同參與慶祝遊行 。

日前他到其中一間下注賭場領取1000萬美元的獎金，直接將白花花的鈔票從汽車後車廂拿出，用工地用獨輪推車推上私人飛機，準備運回休士頓。他將此段影片發布上個人推特，並寫著「我的腰帶呢？我的脊椎要工作了，但是背部痠痛是值得的」。