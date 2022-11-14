我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

MLB／沒總經理無礙 太空人捧3450萬簽蒙特洛3年約

體育新聞組／綜合報導
太空人隊宣布和32歲右投蒙特洛簽下3年約。（Getty Images）
太空人隊宣布和32歲右投蒙特洛簽下3年約。（Getty Images）

MLB太空人隊奪下隊史第2座世界大賽冠軍1周後，球團宣布和32歲右投蒙特洛（Rafael Montero）簽下3年3450萬美元合約，總經理克里克（James Click）離隊，球團高層簽約動作沒有停止。

蒙特洛2014年升上大都會隊大聯盟，歷經遊騎兵、水手隊，在去年「731交易大限」前被換到太空人，今年不但奪下生涯首座世界大賽冠軍，也賺進最大一筆合約。

蒙特洛本季投出生涯8年代表作，以後援身分出賽71場、合計68.1局，戰績5勝2敗14救援、防禦率2.37，整季只被揮出3支全壘打。而且季後賽出賽10場，防禦率只有1.93，世界大賽第4戰和另3名投手聯手投出無安打比賽。蒙特洛簽定3年約後，將繼續效力到2025年球季結束。

此外，知名太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）先前在世界大賽中豪擲1000萬美元下注，太空人奪冠後，他收下運動博弈史上最高的7500萬美元彩金。12日麥金維爾發布影片，將其中1000萬美元鈔票用獨輪推車運上私人飛機。

麥金維爾是美國家具連鎖店「Gallery Furniture」創辦人，2019年就曾下注350萬美元賭太空人奪冠，可惜鎩羽而歸，不過他也因豪賭而聞名。此次下注1000萬美元後，他被太空人球團邀請在第六戰開球，封王後也一同參與慶祝遊行

日前他到其中一間下注賭場領取1000萬美元的獎金，直接將白花花的鈔票從汽車後車廂拿出，用工地用獨輪推車推上私人飛機，準備運回休士頓。他將此段影片發布上個人推特，並寫著「我的腰帶呢？我的脊椎要工作了，但是背部痠痛是值得的」。

太空人 世界大賽 遊行

上一則

NFL／看中商業潛力 貝佐斯想買華盛頓司令官

下一則

NBA／湖人二度5連敗 戴維斯暗嗆衛少失誤多？

延伸閱讀

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票
71歲太空人球迷 1000萬押奪冠 贏了7500萬 運動博弈史最大贏家

71歲太空人球迷 1000萬押奪冠 贏了7500萬 運動博弈史最大贏家
MLB／太空人周一封王遊行 休士頓3學區停課同慶

MLB／太空人周一封王遊行 休士頓3學區停課同慶
MLB／奪冠拚外界認同 太空人撕標籤仍待考驗

MLB／奪冠拚外界認同 太空人撕標籤仍待考驗

熱門新聞

哈沃德將赴台灣打球。（Getty Images）

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

2022-11-07 20:52
前NBA球員費里登。（美聯社）

NBA／厄文歧視風暴 費里登痛斥蔡崇信、Nike「偽君子」

2022-11-07 08:21
退役NBA球星韋德（右）。（美聯社）

NBA／前妻控「逼兒變性」沽名釣譽 韋德聲明強力回擊

2022-11-07 08:12
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
灰狼後衛羅素（右）。（美聯社）

NBA／羅素「神遊」忘記進場？灰狼突現4打5搞笑畫面

2022-11-10 08:06

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助