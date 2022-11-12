MLB／韋蘭德挑戰自由市場 克蕭續留道奇1年

2023年球季就要滿40歲的韋蘭德，確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。（美聯社）

2023年球季就要滿40歲的韋蘭德（Justin Verlander），確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。

韋蘭德在2020年動TJ手術，仍在去年獲得太空人 提出1年2500萬美元合約，事後也證明是成功的投資，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯勝投王、防禦率王寶座，吃局數也達175局，顯現年齡完全不是問題。

韋蘭德在季後賽先發4場取得2勝0敗，防禦率是偏高的5.85，但世界大賽 第5戰先發5局失1分，讓他在投到第9場世界大賽登板終於開張個人勝場，解鎖一項生涯成就。

韋蘭德的合約中附帶投球局數超過130局將觸發的球員選擇權，若決定執行，明年將能以原價續留，但韋蘭德顯然看好自己的身價不僅於此，確定投入自由市場。

此外，克蕭（Clayton Kershaw）有望續披道奇 球衣續戰，「The Athletic」報導，雙方即將完成1年合約，明年展開他在道奇的第16年生涯，他僅差3勝就將跨過生涯200勝。

克蕭手握3座國聯塞揚，34歲的他，今年仍為道奇貢獻12勝、防禦率2.28、126.1局投球，只要健康狀態無虞，還是一名實力派強投。