MLB／楚奧特30歲9奪銀棒 大谷雙入圍落空

天使隊楚奧特9度獲得銀棒獎。（Getty Images）

大聯盟10日公布銀棒獎得主，天使 隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）在30歲賽季，已經累積9度獲獎，寫下大聯盟空前紀錄；隊友大谷翔平 雖在指定打擊、工具人雙料入圍 ，但雙料敗選，無緣連兩年獲獎。

銀棒獎是表彰各位置的頂尖攻擊好手，工具人為今年首度增設，大谷翔平日前以投手、DH的兩個角色進入工具人入圍名單，打破多重守備位置的定義，但最終獎落傳統定義下的工具人手中。

雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）、教士隊朱力（Brandon Drury）攜手成為史上首獲工具人銀棒獎的選手，25歲的阿拉斯本季打下美聯打擊王獎座，以打擊率3成16擊敗洋基隊賈吉的3成11，分別在一壘出賽65場、二壘41場、三壘7場。

美聯外野3席由楚奧特、賈吉（Aaron Judge）、水手隊新星羅德里奎茲（Julio Rodriguez）收下，楚奧特今年球季開打時年紀為30歲、8月滿31歲，他是史上第一位在30歲賽季就集到9座銀棒獎的選手，也成為史上贏得最多美聯外野手銀棒獎的選手，超越曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）的8座外野手及1座指定打擊銀棒獎。

國聯教士隊3人獲獎，為所有球隊之最，而這3人都是今年交易大限前才來到聖地牙哥，包括在國民、教士交易案中「同捆包」轉隊的外野手索托（Juan Soto）、DH貝爾（Josh Bell），以及工具人朱力是從紅人隊轉戰。

大谷翔平連續兩年入圍年度最佳指定打擊和先發投手。（路透）

此外，大聯盟公布年度最佳陣容入圍名單，大谷翔平連續兩年入圍指定打擊和先發投手，大谷翔平去年獲選指定打擊第一隊、投手第二隊，是史上第一位包辦兩個獎項的球員，今年有望再度達成此項壯舉。