MLB／楚奧特30歲已奪9座銀棒獎 還超越曼尼紀錄

天使隊「神鱒」楚奧特。（美聯社）

大聯盟10日放榜銀棒獎得主，首設的工具人位置，美聯由雙城隊阿拉斯（Luis Arraez）勝出，國聯則是教士隊朱力（Brandon Drury）獲獎，攜手成為第一人；天使隊「神鱒」楚奧特（Ｍike Trout）在30歲賽季，已經累積9度獲獎，寫下大聯盟空前紀錄。

銀棒獎由各隊總經理、教練團投票決定，表彰各位置的頂尖攻擊好手，工具人位置為今年首度增設，

25歲阿拉斯本季年薪212.5萬美元，還有兩年薪資仲裁年，今年打下美聯打擊王獎座，以打擊率3成16擊敗洋基隊賈吉（Aaron Judge）的3成11，本季分別在一壘出賽65場、二壘41場、三壘7場。

美聯外野3席由賈吉（Aaron Judge）領銜，還有第9度獲獎的楚奧特（Ｍike Trout）以及水手超級新星羅德里奎茲（Julio Rodriguez ）。

楚奧特在今年球季開打時年紀為30歲、8月滿31歲，他是史上第一位在30歲賽季就集到9座銀棒獎的選手，他也成為史上贏得最多美聯外野手銀棒獎的選手，超越曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）的8座外野手及1座指定打擊銀棒獎。

銀棒得獎名單如下

美聯

捕手：柯克（Alejandro Kirk）藍鳥

一壘：洛伊（Nathaniel Lowe）遊騎兵

二壘：亞土維（太空人 ）

三壘：拉米瑞茲（Jose Ramirez）守護者

游擊：波賈茲（Xander Bogaerts）紅襪

外野：賈吉（Aaron Judge）洋基

楚奧特（Mike Trout）天使

羅德里奎茲（Julio Rodriguez）水手

指定打擊：艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）太空人

工具人：阿拉斯（Luis Arraez）雙城

國聯

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）費城 人

一壘：高史密特（Paul Goldschmidt）紅雀

二壘：麥尼爾（Jeff McNeil）大都會

三壘：亞瑞納多（Nolan Arenado）紅雀

游擊：透納（Trea Turner）道奇

外野：索托（Juan Soto）國民、教士

史瓦柏（Kyle Schwarber）費城人

貝茲（Mookie Betts）道奇

指定打擊：貝爾（Josh Bell）國民、教士

工具人：朱力（Brandon Drury）教士