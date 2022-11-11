MLB／當初是不是該說好…賈吉拒洋基大把鈔票曾後悔過

洋基隊「法官」賈吉。（美聯社）

洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）是今年自由市場最受矚目之星，事後來看季前拒絕7年2.135億美元延長合約是成功的賭注，但他坦言4月時腦中曾飄過的想法，「我是不是當初該接受那筆合約？」掃除這些懷疑後，才開啟今年開轟連連的賽季。

賈吉昨天奪下美聯漢克阿倫獎，接受MLB Network訪問，述說今年心境，對於那筆曾放在談判桌上的巨額合約，不是沒有動搖過。

「其實一開始很辛苦。」賈吉透露，「第一轟出爐，大概花了我兩周時間吧！那時有些念頭閃過我的腦中，在外野懊惱著，心想老天啊！我當初是不是應該接受那筆合約。」

賈吉在開季的前兩周僅1轟、打擊率在2成5左右徘徊，當時受訪時堅稱合約問題不是造成開季慢熱的原因，也未給自己帶來額外的壓力，但如今再談，給出了不同版本的心境。

賈吉表示，自己花了幾個禮拜的時間，與隊友、家人的談話之後，才掃除了那些想法，「就上場做好自己能做的吧！接下來事情開始順利起來，往我預期的方向發展。」他說很多事情是自己無法控制的，「只能堅持信念，上場打好比賽。」