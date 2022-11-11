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MLB／40歲沒在怕 韋蘭德拒2500萬投入自由市場

記者陳宛晶／即時報導
2023年球季就要滿40歲的韋蘭德，確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。 （美聯社）
2023年球季就要滿40歲的韋蘭德，確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。 （美聯社）

2023年球季就要滿40歲的韋蘭德（Justin Verlander），確定不執行明年2500萬美元的球員選擇權，進入自由市場。

韋蘭德在2020年動TJ手術，仍在去年獲得太空人提出1年2500萬美元合約，事後也證明是成功的投資，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯勝投王、防禦率王寶座，吃局數也達175局，顯現年齡完全不是問題。

韋蘭德在季後賽先發4場取得2勝0敗，防禦率是偏高的5.85，但世界大賽第5戰先發5局失1分，讓他在投到第9場世界大賽登板終於開張個人勝場，解鎖一項生涯成就。

韋蘭德的合約中附帶投球局數超過130局將觸發的球員選擇權，若決定執行，明年將能以原價續留，但韋蘭德顯然看好自己的身價不僅於此，今天確定投入自由市場。

太空人老闆克倫（Jim Crane）在昨天受訪時曾提到續留韋蘭德的想法，他說：「他是很棒的選手，我們關係良好，總教練、總經理也是，我們一直在努力中，也會持續與他洽談到（美國時間周四）4點前，盡我們所能留住他。」

4點過後，韋蘭德確定不執行合約，也未談妥新約，即起其他球隊可與他展開接洽。

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