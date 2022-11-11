我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

棒球／日職佐佐木朗希完全比賽 締最年輕投捕金氏紀錄

體育新聞組／綜合報導
佐佐木朗希以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。（取材自Instagram）
佐佐木朗希以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。（取材自Instagram）

日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今年4月搭配捕手松川虎生投出完全比賽，以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。

佐佐木今年4月10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

佐佐木除了是日職史上第16個投出完全比賽的投手，也以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的「最年輕完全比賽」日職紀錄。

日本時事通信社報導，羅德球團表示，佐佐木跟松川加總年齡為38歲330天（4月10日當天），以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。

不僅如此，佐佐木在同天比賽還投出連續13次三振，以「在職業棒球投出最多連續三振次數的投手」，同獲認定為金氏世界紀錄。

共同社報導，佐佐木透過球團回應說，能獲認定非常開心，未來也將努力挑戰各項紀錄；松川說，很高興跟佐佐木一同被認為金氏世界紀錄，會以此為激勵更加努力。

日刊體育報導，佐佐木完成完全比賽時的年齡為20歲5個月、松川為18歲5個月，合計38歲330天。佐佐木這兩項紀錄被刊登在「金氏世界紀錄2023」刊物上，這是羅德隊首次有球員獲金氏世界紀錄認定。

日本

上一則

場邊人語／超人成行 豈止有幸

下一則

綠茵瞭望／巴西想奪冠 得激發100%內馬爾

延伸閱讀

MLB／大都會留狄葛隆 遊騎兵來搶人

MLB／大都會留狄葛隆 遊騎兵來搶人
MLB／太空人4投手投出「無安打」世界大賽2：2扳平費城人

MLB／太空人4投手投出「無安打」世界大賽2：2扳平費城人
MLB／韋蘭德季後賽8場逾10K 史上第1

MLB／韋蘭德季後賽8場逾10K 史上第1
MLB／洋基好糗…比太空人多吞15K 破大聯盟54年紀錄

MLB／洋基好糗…比太空人多吞15K 破大聯盟54年紀錄

熱門新聞

哈沃德將赴台灣打球。（Getty Images）

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

2022-11-07 20:52
前NBA球員費里登。（美聯社）

NBA／厄文歧視風暴 費里登痛斥蔡崇信、Nike「偽君子」

2022-11-07 08:21
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

2022-11-05 23:26
退役NBA球星韋德（右）。（美聯社）

NBA／前妻控「逼兒變性」沽名釣譽 韋德聲明強力回擊

2022-11-07 08:12
灰狼後衛羅素（右）。（美聯社）

NBA／羅素「神遊」忘記進場？灰狼突現4打5搞笑畫面

2022-11-10 08:06
湖人球星詹姆斯。（美聯社）

NBA／詹皇打破現役球員沉默 直言厄文行為造成傷害

2022-11-06 01:27

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因