MLB／賈吉奪漢克阿倫獎 MVP添籌碼

賈吉與高史密特獲選兩聯盟漢克阿倫獎。（Getty Images）

大聯盟本季「漢克阿倫獎」得主出爐，美聯打擊雙冠王賈吉（Aaron Judge）擊敗天使 隊兩大咖大谷翔平 、楚奧特（Mike Trout），成為洋基 隊史第3位獲獎球員，國聯則由紅雀隊重砲高史密特（Paul Goldschmidt）勝出。

漢克阿倫獎是在1999年設立，獎勵單季打擊表現最傑出的球員，賈吉繼2006、09年基特（Derek Jeter）、2007年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，成為洋基第3人。

值得一提的是，漢克阿倫獎向來是年度MVP的重要指標，過去46位得主有22人最後贏得MVP，賈吉、高史密特下周能否奪下年度最大獎項，所有球迷都等著看。

賈吉本季62轟、131分打點都在美聯排名第1，得分133、長打率6成86、壘打數391、整體攻擊指數1.111也是榜首，擊敗另外7名進入美聯最後決選名單的球員。