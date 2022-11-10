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MLB／14人獲合格報價 道奇連兩年溫柔未放克蕭給他時間

記者陳宛晶／即時報導
老將克蕭則是連續兩年未在合格報價名單內，這是道奇給他的溫柔。（美聯社）
老將克蕭則是連續兩年未在合格報價名單內，這是道奇給他的溫柔。（美聯社）

世界大賽落幕5天，10日是大聯盟合格報價截止日，共計14名選手得到合格報價，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、大都會隊強投狄葛隆（Jacob deGrom）等人都在列，道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）則連兩年都未在名單內，老東家給予他更多時間思索未來。

根據規定，若球員得到合格報價，將有10天可以決定接受或拒絕，若接受，明年將以1年1965萬美元合約續留，拒絕則進入自由市場，倘若最終與其他球隊簽約，則母隊可獲得補償選秀權。

14人裡最受矚目的大咖，當然是賈吉，本季豪氣轟下62轟賽季，是美聯MVP呼聲最高的人選，爭取平均年薪突破4000萬美元的合約跑不掉，洋基多次表態希望他能長留，但競爭者眾，The Athletic記者包登（Jim Bowden）就提到道奇是真的想要，巨人隊也頻被點名態度積極。

狄葛隆是今年市場上最受矚目的強投，也收到合格報價，據傳遊騎兵隊已與他的經紀人展開接洽，狄葛隆也回應對方，並不排斥前往德州。

道奇向透納（Trea Turner）、安德森（Tyler Anderson）提出合格報價，老將克蕭則是連續兩年未在名單內，這也讓這位老將有更充裕的時間思索未來，不需急著給答覆，未來即便轉戰他隊，也不會被綁選秀籤賠償。

其他獲得合格報價的選手包括紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、勇士隊史旺森（Dansby Swanson）、巨人隊洛登（Carlos Rodón）、彼德森（Joc Pederson）、大都會尼莫（Brandon Nimmo）、巴塞特（Chris Bassitt）、小熊隊康崔拉斯（Willson Contreras）、洋基隊瑞佐（Anthony Rizzo）、遊騎兵隊培瑞茲（Martín Perez）。

道奇 洋基 大都會

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