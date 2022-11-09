MLB／大谷翔平2數據不佳 無緣入圍塞揚獎 爭美聯MVP

大谷翔平角逐美聯MVP。（路透）

大聯盟2022年度大獎入圍 名單公布，上屆美聯MVP大谷翔平 再度入圍，與洋基全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）競爭激烈，賈吉轟出62發全壘打，大谷則在投打兩端取得驚人的成功；太空人 投手韋蘭德（Justin Verlander）有機會摘下生涯第3座塞揚獎。

大聯盟官網7日公布各年度獎項決選名單，天使大谷翔平雖然挺進美聯MVP決選名單，但美聯塞揚獎決選名單卻不見他的名字，對此大聯盟官網點出關鍵數據，分析大谷成為遺珠的關鍵。

美聯塞揚獎入圍決選3人分別是太空人韋蘭德（Justin Verlander）、白襪希斯（Dylan Cease）、藍鳥馬諾亞（Alek Manoah）。官網認為，大谷翔平今年在投手丘上的表現能夠在塞揚獎票選上被討論，因為他在166局的投球當中送出219次三振，三振率比入選的韋蘭德（Justin Verlander）和馬諾亞（Alek Manoah）還高。不過官網也指出，大谷的投球局數比入選的3人都還要少，防禦率也比3人高，是成為塞揚遺珠的兩大關鍵。

雖然確定無緣塞揚獎，但大谷仍然能爭取美聯MVP，3名挺進決選的候選人中，大谷翔平和洋基賈吉的呼聲較太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）高上許多。

美聯年度最有價值球員（MVP），將在17日揭曉，官網7日也預告這是競爭最激烈的獎項，至於塞揚獎、年度最佳教練與新人王的入圍者及獎項宣告日期如下。

大聯盟MVP、塞揚獎入圍名單。

最有價值球員（11月17日公布）

美聯：洋基賈吉、天使大谷翔平、太空人外野手艾瓦瑞茲。

國聯：紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、教士三壘手馬恰多（Manny Machado）

塞揚獎（11月16日公布）

美聯：太空人韋蘭德、白襪希斯、藍鳥馬諾亞。