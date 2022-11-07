MLB／大谷翔平今冬就是買不到 天使總管：絕對不交易

大谷翔平。（Getty Images）

大谷翔平 將在明年季後成為自由球員，天使 隊總管梅納西（Perry Minasian）今天明確表態，今年休賽季絕對不賣大谷，目標是長期留下他，相信天使的戰績不會是障礙，「如果他覺得失望，那代表他對天使是有期待的。」

天使已經長達8年不曾打進季後賽 ，2018年來到這裡的大谷，至今季後賽經驗還是0，也多次表達「想贏」，從今年夏天就被各隊熱烈打聽交易可能性，但天使還不到願意鬆手的時刻。

梅納西接受The Athletic訪問提到，「大谷是位特別的選手，我們不會動他，他在明年開幕戰時還會繼續和我們在一起，再說一次，我們愛他，我們的目標是長期留下他。」對於洽談延長合約的可能性，他回應：「我會這麼建議，但最終是老闆要做決定。」

梅納西稱讚大谷，從球技、個性、敬業態度到所有的一切都討人喜歡，「我不覺得會有人想要把他交易走。」

外界質疑天使長期積弱的戰績將會拖累大谷，消耗他站上更大舞台發光的機會，梅納西強調：「如果他對於贏不了感到失望，那代表他對於天使是有期待的。」梅納西表示，大谷與球團關係良好，也對球團相當敬重，一直都很坦誠表達期待來年再繼續一起努力。