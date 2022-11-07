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MLB／奪冠拚外界認同 太空人撕標籤仍待考驗

體育新聞組／綜合報導
太空人繼2017年後再度奪下世界大賽冠軍。 （Getty Images）
太空人繼2017年後再度奪下世界大賽冠軍。 （Getty Images）

2017年世界大賽奪冠爆出「偷暗號」醜聞的太空人，「作弊」標籤始終如影隨形，5年來受盡各種噓聲和奚落，但今年他們打出幾近完美的季後賽，隊史第2度在世界大賽登頂。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人5日靠艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）超前比數的3分砲，以4：1擊敗費城費城人，在7戰4勝制的系列賽以4勝2敗的成績奪下世界大賽冠軍。

太空人上一次於2017年奪冠，有多少是靠真實力至今仍被打上問號。根據太空人前投手費爾斯（Mike Fiers）揭露的內幕，當年球隊在外野架設攝影機專拍對手暗號，再用敲打垃圾桶的方式傳給場上的打擊者，讓打者提前知道接下來將面臨什麼種類的來球。

大聯盟調查後，證實太空人利用科技手法作弊的說法屬實，因此重懲太空人與球隊高層，罰太空人當時的總經理魯諾（Jeff Luhnow）、總教練辛區（AJ Hinch）無薪停職1年，太空人喪失2020年、2021年第1輪、第2輪選秀權，並罰款500萬美元，金額是大聯盟規章的最重罰則。

太空人老闆克蘭（Jim Crane）在大聯盟公布懲處後隨即召開記者會，直接開除魯諾與辛區，並表明「接受調查結果與罰則」。

自此太空人成為過街老鼠，每一次的客場比賽都飽受噓聲，「作弊」的標籤也始終如影隨形，即便他們2019年、2021年又先後闖進世界大賽，試圖用成績證明即便不靠作弊，他們仍是有奪冠能力的勁旅，但球迷甚至對手卻似乎都不買單。

太空人今年是6年來第4度闖進世界大賽系列賽，且2017年的冠軍班底如今只剩亞圖維（Jose Altuve）、布萊格曼（Alex Bregman）、麥卡勒（Lance McCullersJr.）、韋蘭德（Justin Verlander）、古利爾（Yuli Gurriel）5人仍在陣中。5日一舉拿下隊史第2座世界大賽冠軍雖成功達到證明自己實力的目標，但是否獲得外界認同，仍有待考驗。

太空人 世界大賽 費城

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