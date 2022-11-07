MLB／潘尼亞捧MVP 菜鳥野手史上第一人

太空人隊菜鳥游擊手潘尼亞以4成打擊率奪下世界大賽MVP。（美聯社）

第一次打世界大賽 ，太空人 隊游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）就繳出超齡表現，隨著太空人隊5日在第六戰擊倒費城 人隊封王，也成為史上第一位獲選世界大賽MVP的菜鳥野手。

影音來源：YouTube

25歲的潘尼亞在世界大賽六場比賽都出賽，25打數敲出10支安打，包含1轟、2支二壘打、3分打點，打擊率4成整、上壘率4成23、長打率6成。

潘尼亞是史上第三位獲得世界大賽MVP的菜鳥球員，前兩人是1959年道奇隊雪莉（Larry Sherry）、1997年馬林魚隊赫南德茲（Livan Hernandez），都是投手。

而潘尼亞在美聯冠軍賽也獲選MVP，在同一年包辦聯盟冠軍系列賽、世界大賽MVP，與赫南德茲並列史上唯二新秀。

值得一提的是，生涯執教25個球季，貝克（Dusty Baker）今年終於率領太空人隊拿下世界大賽冠軍，加上季賽達成執教2000勝里程碑，這是他在2017年離開國民隊後沒想過的事。

隨著太空人隊以4：1擊敗費城人隊在第六戰封王，收下執教生涯首冠的貝克興奮地與教練團相擁。

貝克是在2020年才又被太空人隊聘請，以總教練身分重返大聯盟，當時球隊正陷入偷暗號風暴，他也在縮水球季帶出29勝31敗成績，去年率隊拿下95勝，今年將勝場再推升到106勝，也讓他達成2000勝里程碑，成為史上第12人。

唯一缺憾也在5日補齊，貝克日前受訪時表示：「我拿下2000勝，但大家說的都是我還沒拿下世界大賽冠軍，所以它（冠軍）真的很重要，對外界來說重要，對我們來說也重要。」