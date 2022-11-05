MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今天的一發三分砲，讓太空人 隊從落後變領先，在世界大賽 第6戰以4：1擊敗費城 人隊，奪下隊史第二冠，也是繼2017年那座被外界打上星號的冠軍盃後再次奪冠，太空人主場重新引爆歡呼聲。

兩隊前5局都無法越雷池一步，關鍵在第6局，6局上費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）的一發陽春砲，打破僵局，世界大賽連續兩戰開轟成為隊史第三人，前有2008年哈沃德（Ryan Howard）、2009年阿特利（Chase Utley）。

不過太空人隊在6局下靠著觸身球、安打，在1出局後攻占一、三壘，此時艾瓦瑞茲面對第二任投手艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）投出的一顆98.9哩伸卡球，一棒把球送上中外野看台，三分砲超前比數，而太空人隊又靠著安打、暴投及瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的安打，再添1分。

艾瓦瑞茲在世界大賽前5戰只敲出2支安打，但今天這一轟價值連城，距離450呎，也是他在季後賽的第三轟，這三轟全部都是在球隊落後時擊出的超前轟。

瓦德茲（Framber Valdez）先發6局僅被敲2支安打，另有9次三振，成功壓制費城人打線只掉1分，而後續接手的內瑞斯（Hector Neris）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）、普雷斯利（Ryan Pressly）也都沒有掉分，阿布瑞尤、普雷斯利更維持季後賽防禦率0的高檔成績。

太空人隊在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（路透）

費城人隊先發投手惠勒（Zack Wheeler）前一場雖然先發5局被太空人隊打下5分，但今天前5局力保不失，6局下留下的殘壘都化為失分，最終5.1局掉2分吞敗，另有5次三振；艾爾瓦拉多後援0.1局掉2分。

太空人隊在2017年奪下隊史首冠後，因2019年年底爆出非法偷暗號事件，揭穿該隊2017、2018年球季的作弊醜聞，該年冠軍雖然未被撤銷，但不少球迷難以心服口服，而2018年起連續5年打進季後賽，終於在今天重返王座。

來源：MLB