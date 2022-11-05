我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

期中選舉最後周末 拜登、歐巴馬費城合體 川普賓州助選

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

記者蘇志畬／即時報導
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今天的一發三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠，也是繼2017年那座被外界打上星號的冠軍盃後再次奪冠，太空人主場重新引爆歡呼聲。

兩隊前5局都無法越雷池一步，關鍵在第6局，6局上費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）的一發陽春砲，打破僵局，世界大賽連續兩戰開轟成為隊史第三人，前有2008年哈沃德（Ryan Howard）、2009年阿特利（Chase Utley）。

不過太空人隊在6局下靠著觸身球、安打，在1出局後攻占一、三壘，此時艾瓦瑞茲面對第二任投手艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）投出的一顆98.9哩伸卡球，一棒把球送上中外野看台，三分砲超前比數，而太空人隊又靠著安打、暴投及瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的安打，再添1分。

艾瓦瑞茲在世界大賽前5戰只敲出2支安打，但今天這一轟價值連城，距離450呎，也是他在季後賽的第三轟，這三轟全部都是在球隊落後時擊出的超前轟。

瓦德茲（Framber Valdez）先發6局僅被敲2支安打，另有9次三振，成功壓制費城人打線只掉1分，而後續接手的內瑞斯（Hector Neris）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）、普雷斯利（Ryan Pressly）也都沒有掉分，阿布瑞尤、普雷斯利更維持季後賽防禦率0的高檔成績。

太空人隊在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（路透）
太空人隊在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（路透）

費城人隊先發投手惠勒（Zack Wheeler）前一場雖然先發5局被太空人隊打下5分，但今天前5局力保不失，6局下留下的殘壘都化為失分，最終5.1局掉2分吞敗，另有5次三振；艾爾瓦拉多後援0.1局掉2分。

太空人隊在2017年奪下隊史首冠後，因2019年年底爆出非法偷暗號事件，揭穿該隊2017、2018年球季的作弊醜聞，該年冠軍雖然未被撤銷，但不少球迷難以心服口服，而2018年起連續5年打進季後賽，終於在今天重返王座。

來源：MLB

太空人 費城 世界大賽

上一則

世足賽／梅西、C羅要退休 盤點6個崛起新星準備接班

延伸閱讀

MLB／太空人開轟+美技接球 韋蘭德世界大賽終於贏了

MLB／太空人開轟+美技接球 韋蘭德世界大賽終於贏了
MLB／太空人聽牌 世界大賽沒贏過的韋蘭德「拿首勝」

MLB／太空人聽牌 世界大賽沒贏過的韋蘭德「拿首勝」
MLB／史上第2次…太空人4投合演無安打 扳平費城人

MLB／史上第2次…太空人4投合演無安打 扳平費城人
MLB／太空人4投手投出「無安打」世界大賽2：2扳平費城人

MLB／太空人4投手投出「無安打」世界大賽2：2扳平費城人

熱門新聞

籃網球星杜蘭特。（路透）

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

2022-11-02 08:13
奈許被炒魷魚了。（美聯社）

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

2022-11-01 20:05
籃網球星厄文。（Getty Images）

NBA／爭議推文遭疑歧視猶太人 厄文喊冤 推文被刪

2022-10-30 11:18
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
卡達世界盃足球賽倒數不到3周。（路透）

卡達世界盃／法國尋求衛冕 6大球星一決高下

2022-11-01 08:33
萊恩關鍵三分拯救了湖人。（美聯社）

NBA／小將萊恩「外送」關鍵三分 湖人死裡逃生退鵜鶘

2022-11-03 08:37

超人氣

更多 >
演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他

演藝生涯最驚險時刻？林青霞胸部赤裸裸走光 感謝有他
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才