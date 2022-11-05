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MLB／葛蘭基有意續留皇家 挑戰生涯20季

體育新聞組／綜合報導
「Z魔神」葛蘭基表態續戰，即將邁入職業生涯20年。（路透資料照片）
「Z魔神」葛蘭基表態續戰，即將邁入職業生涯20年。（路透資料照片）

根據紐約郵報報導，前塞揚得主葛蘭基（Zack Greinke）預計將在2023續戰一年，而老東家皇家也對留下他感到興趣。

葛蘭基生涯投球表現十分活躍，在大聯盟賽場中19個賽季累計3247局的投球，並累積223勝及2882次三振，若葛蘭基真的回歸2023賽季，只要再118K就有機會成為歷史第20位3000K俱樂部成員，但達成機率可能不高，因為他早已轉型，不再追求三振、而是讓打者打不好為主要手段，今年整季下來也只有73次三振。

然而撇開能否達成紀錄，近40歲的葛蘭基依然是一位優秀的先發投手，本季26場先發防禦率3.68仍在水準之上，儘管速球均速剩89.1英里，但他利用多年累積經驗，讓打者擊球品質不佳，成功封鎖對手打線。

而現今效力的皇家隊，也是個非常適合葛蘭基續戰一年的地方，因為全隊輪值充滿不確定、輪換空間也大。事實上他是皇家今年陣中防禦率第二好的投手，也是唯二防禦率低於5的先發投手。

上賽季葛蘭基拒絕老虎、雙城，最後與老東家皇家達成1年1300萬美元合約，這一次隨著球速的下降，預期續約價格預估也會比去年略低一些。

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