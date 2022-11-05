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MLB／太空人開轟+美技接球 韋蘭德世界大賽終於贏了

記者蘇志畬／綜合報導
韋蘭德生涯第9場世界大賽先發，終於以5局失1分拿下首勝。（美聯社）
韋蘭德生涯第9場世界大賽先發，終於以5局失1分拿下首勝。（美聯社）

太空人隊還沒封王，不過韋蘭德（Justin Verlander）已先享受了啤酒浴，他3日先發5局失1分，助球隊3：2擊敗費城人隊，太空人在世界大賽取得3勝2敗的聽牌優勢，他自己也收下等待已久的首勝，隊友在客隊休息室裡為他慶賀。

在此之前，韋蘭德在世界大賽8場出賽拿下0勝6敗，本場比賽他以94球投完5局，只讓費城人隊敲出4支安打，另有6次三振、4次四壞保送，唯一失分是1局下被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，生涯第一次在世界大賽退場時球隊居於領先。

「我只是希望贏球。」韋蘭德坦言在世界大賽先發並不容易，要做許多準備，「不是為了我自己，我只是希望球隊可以贏球。」

太空人超級新人潘尼亞（Jeremy Pena）表現很關鍵，1局上適時安打先幫球隊打下第1分，4局上面對1：1平手，他又將辛德賈德（Noah Syndergaard）的一顆76.7哩曲球敲出左外野全壘打牆，一發陽春砲再次幫球隊取得領先。

收下生涯首場世界大賽勝投，韋蘭德表示：「這是我生涯最棒的事情之一，我真的很愛這支球隊，他們圍繞著我，就跟我一樣開心，感覺真的很棒。」

跟世界大賽第一戰被打了5分不同，韋蘭德此役用了更多滑球，從12顆增加至28顆，原因是第一場時滑球失靈，但這場製造7次揮空。

太空人後段更用2次美技阻止費城人隊反撲，8局下兩隊打到1分差，太空人壓出終結者普雷斯利（Ryan Pressly），先飆三振，接著史瓦伯敲出的一壘強勁滾地球被曼西尼（Trey Mancini）攔下化解危機。

第二個美技則是在9局下，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出的中外野深遠飛球，被麥考米克（Chas McCormick）跳接攔截，這一接更被官網稱讚是季後賽史上最佳美技之一，麥考米克也說：「這是很難接的一球，也是我生涯最棒的接球之一。」

太空人 世界大賽 費城

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