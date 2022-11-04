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MLB ／賈吉爭奪戰 教頭布恩喊話要他終身當洋基人

聯合新聞網／即時報導
賈吉成為自由球員，去留洋基備受關注。（路透）
賈吉成為自由球員，去留洋基備受關注。（路透）

隨著洋基在美聯冠軍戰遭到太空人淘汰後，洋基進入休賽季將面對大問題，就是陣中重砲手法官賈吉（Aaron Judge）留人難題，季前他拒絕洋基提早續約，並在開季後打出史詩級數據，總教練布恩（Aaron Boone）3日公開受訪時除了力挺子弟兵獲選美聯MVP，更公開喊話期待他能夠成為終身洋基人。

布恩受訪時特別強調，認為在未來很長一段時間不會看到任何人打出賈吉本季鬼神般的數據，他的表現真的太亮眼，對球隊也十分重要，並表示：「大家都明白我對他的喜愛，很難想像有誰可以取代他。」

賈吉在本賽季打出62轟，一舉打破馬里斯（Roger Maris）高懸61年的紀錄，並且差點拿下打擊三冠王，如今他將可以在世界大賽後5天與其他球隊交談合約，今年季前賈吉拒絕洋基開的7年2.135億美元的合約，而如今他這賽季打出身價，若要續約價碼絕對不僅如此，更有機會簽下歷史級別大約。

整季下來賈吉成為洋基進攻端不可獲缺的發動機，帶領著洋基例行賽拿下美聯東區龍頭，球隊總教練布恩受訪時也表示：「你永遠不知道會發生什麼事，如果出現賈吉離隊的狀況，我們必須盡快調整並找到其他方法來達成目標。但各種方法都沒有比擁有這位即將贏得MVP的球員來領導球隊，沒有比這個更好的選擇。」

洋基 太空人 世界大賽

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