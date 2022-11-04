我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

MLB／太空人聽牌 世界大賽沒贏過的韋蘭德「拿首勝」

記者蘇志畬／即時報導
韋蘭德拿下生涯世界大賽首勝。(美聯社)
韋蘭德拿下生涯世界大賽首勝。(美聯社)

太空人隊超級新人潘尼亞（Jeremy Pena）的超前轟來得及時，不僅幫助球隊以3：2擊敗費城人隊，在世界大賽取得3勝2敗的聽牌優勢，先發投手韋蘭德（Justin Verlander）也能以5局失1分的成績，拿下生涯世界大賽首勝。

在今天之前，韋蘭德在世界大賽8場出賽的成績是0勝6敗，而今天他以94球投完5局，只讓費城人隊敲出4支安打，另有6次三振、4次四壞保送，唯一失分是1局下被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，生涯第一次在世界大賽退場時球隊居於領先。

「我只是希望贏球。」韋蘭德坦言在世界大賽先發並不容易，要做許多準備，「不是為了我自己，我只是希望球隊可以贏球。」

太空人隊3：2擊敗費城人。(歐新社)
太空人隊3：2擊敗費城人。(歐新社)

潘尼亞的表現很關鍵，他在1局上的適時安打先幫球隊打下第1分，4局上面對1：1平手，他又將辛德賈德（Noah Syndergaard）的一顆76.7哩曲球敲出左外野全壘打牆，一發陽春砲再次幫球隊取得領先。

8局上太空人隊則是從亞土維（Jose Altuve）保送開啟攻勢，潘尼亞的安打將他送上三壘，下一棒艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的滾地推進打回第3分。

太空人隊後段更用2次美技阻止費城人隊反撲，8局下費城人隊先靠塞古拉（Jean Segura）安打敲回1分，太空人隊壓出終結者普雷斯利（Ryan Pressly），先飆三振，接著史瓦伯敲出的一壘強勁滾地球被曼西尼（Trey Mancini）攔下化解危機；第二個美技則是在9局下，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出的中外野深遠飛球，被麥考米克（Chas McCormick）跳接攔截。

韋蘭德在生涯9場世界大賽登板後收下首勝，而普雷斯利更是以26球投完1.2局，力守1分差，拿下個人本季季後賽第5次救援成功、生涯第10次。

太空人 世界大賽 費城

上一則

NBA／勇士客場5戰全敗 柯瑞：防守溝通太安靜

延伸閱讀

中國神舟14號太空人進入夢天艙 將迎神舟15號到來

中國神舟14號太空人進入夢天艙 將迎神舟15號到來
MLB／世界大賽第5戰對戰「雷神」 韋蘭德再次挑戰首勝

MLB／世界大賽第5戰對戰「雷神」 韋蘭德再次挑戰首勝
MLB金手套出爐 14人新面孔創紀錄 華裔新秀史蒂文·關獲獎

MLB金手套出爐 14人新面孔創紀錄 華裔新秀史蒂文·關獲獎
MLB／瑞爾穆托延長賽開轟 費城人逆轉奪首勝

MLB／瑞爾穆托延長賽開轟 費城人逆轉奪首勝

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
籃網球星杜蘭特。（路透）

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

2022-11-02 08:13
奈許被炒魷魚了。（美聯社）

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

2022-11-01 20:05
籃網球星厄文。（Getty Images）

NBA／爭議推文遭疑歧視猶太人 厄文喊冤 推文被刪

2022-10-30 11:18

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失