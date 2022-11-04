MLB／太空人聽牌 世界大賽沒贏過的韋蘭德「拿首勝」

韋蘭德拿下生涯世界大賽首勝。(美聯社)

太空人 隊超級新人潘尼亞（Jeremy Pena）的超前轟來得及時，不僅幫助球隊以3：2擊敗費城 人隊，在世界大賽 取得3勝2敗的聽牌優勢，先發投手韋蘭德（Justin Verlander）也能以5局失1分的成績，拿下生涯世界大賽首勝。

在今天之前，韋蘭德在世界大賽8場出賽的成績是0勝6敗，而今天他以94球投完5局，只讓費城人隊敲出4支安打，另有6次三振、4次四壞保送，唯一失分是1局下被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，生涯第一次在世界大賽退場時球隊居於領先。

「我只是希望贏球。」韋蘭德坦言在世界大賽先發並不容易，要做許多準備，「不是為了我自己，我只是希望球隊可以贏球。」

太空人隊3：2擊敗費城人。(歐新社)

潘尼亞的表現很關鍵，他在1局上的適時安打先幫球隊打下第1分，4局上面對1：1平手，他又將辛德賈德（Noah Syndergaard）的一顆76.7哩曲球敲出左外野全壘打牆，一發陽春砲再次幫球隊取得領先。

8局上太空人隊則是從亞土維（Jose Altuve）保送開啟攻勢，潘尼亞的安打將他送上三壘，下一棒艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的滾地推進打回第3分。

太空人隊後段更用2次美技阻止費城人隊反撲，8局下費城人隊先靠塞古拉（Jean Segura）安打敲回1分，太空人隊壓出終結者普雷斯利（Ryan Pressly），先飆三振，接著史瓦伯敲出的一壘強勁滾地球被曼西尼（Trey Mancini）攔下化解危機；第二個美技則是在9局下，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出的中外野深遠飛球，被麥考米克（Chas McCormick）跳接攔截。

韋蘭德在生涯9場世界大賽登板後收下首勝，而普雷斯利更是以26球投完1.2局，力守1分差，拿下個人本季季後賽第5次救援成功、生涯第10次。