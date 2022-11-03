MLB／史上第2次…太空人4投合演無安打 扳平費城人

太空人投捕5人蒙特洛（左起）、阿布瑞尤、哈維爾、瓦茲奎茲、普雷斯利合力締造無安打比賽，寫下世界大賽罕見紀錄。（Getty Images）

世界大賽 出現史上第2次無安打比賽，太空人 隊4名投手2日聯手投出，助球隊以5：0擊敗費城 人隊，將戰局扳成2勝2敗平手，先發投手哈維爾（Cristian Javier）的父母預言成真。

哈維爾先發6局投了97球，僅因兩次保送讓對手上壘，飆出9次三振；哈維爾退場後，阿布瑞尤（Bryan Abreu）、蒙特洛（Rafael Montero）也都各投1局無失分，最後一局交到「終結者」普雷斯利（Ryan Pressly）手中，也只有1次保送，聯手演出無安打比賽，而且合計送出14次三振。

哈維爾的雙親早有預感，他說：「說來有趣，我的爸媽告訴我，我會投出一場無安打比賽。」爸媽特地從多明尼加飛來看球，見證歷史性的一刻，「他們這麼說之後，我更有動力，深知在1勝2敗下登板要扛起重責大任，為了家人，更要拿出最好的表現。」

這是世界大賽從1903年開打後，歷年第2場無安打比賽，前一次是1956年洋基隊拉森（Don Larsen），對道奇隊第5戰投出完全比賽；放眼季後賽，這也僅是史上第3次無安打比賽，另一次是2010年費城人隊哈勒戴，在國聯分區系列賽首戰對紅人隊締造紀錄。

蹲出無安打比賽的捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）大讚哈維爾，「速球是我見過最好的狀態，無論誰站在打擊區，都沒辦法掌握。」哈維爾投了70顆速球、25顆滑球，另有兩顆曲球，就連費城人強打哈波（Bryce Harper）也說：「哈維爾的92哩球速看起來像97哩。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示，沒想過讓哈維爾挑戰個人無安打，「我們有新鮮的牛棚，狀態也很不錯，通常100球左右就會換投，這是贏球的方式。」