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MLB／世界大賽第5戰對戰「雷神」 韋蘭德再次挑戰首勝

記者蘇志畬／綜合報導
第五戰韋蘭德將再次先發，挑戰世界大賽首勝。（路透）
第五戰韋蘭德將再次先發，挑戰世界大賽首勝。（路透）

世界大賽3日將舉行第五戰，先發投手公布，太空人隊派出韋蘭德（Justin Verlander），費城人隊則是「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），兩人同樣在去年動手術、同樣即將成為自由球員，不同的是，韋蘭德還在尋求世界大賽首勝。

韋蘭德與辛德賈德去年都進行韌帶重建手術（Tommy John），兩人甚至還在同一個地方復健，今年球季兩人的第一戰就是在4月10日同場登板，最終是由辛德賈德幫助球隊以2：0獲勝。

辛德賈德當時還效力天使隊，後來在季中轉戰費城人隊，也獲得個人自2015年後再次闖進世界大賽的機會，那時候的他效力大都會隊，以6局失3分表現拿下勝投，也是至今唯一一次世界大賽先發。

3日要對戰韋蘭德，辛德賈德說：「他是我人生中一直景仰的對象，能夠再次跟他正面對決，光是有這個機會，就讓我起雞皮疙瘩了。」

韋蘭德生涯在世界大賽先發8場，成績是0勝6敗，包括在今年世界大賽首戰5局掉5分，韋蘭德表示：「我確實有找到一些投球機制需要修正，發現後就一直在努力調整，但一切都要上場面對打者之後才知道。」

韋蘭德今年季後將成為自由球員，他表示現在談這個還太早，「無論我留下還是走人，這都是一趟很棒的旅程，我真的很享受跟這群夥伴、這座城市共度的時刻，是我職涯中的寶貴時光。」

辛德賈德同樣將成為自由球員，今年球季他先後效力於天使、費城人隊，總計24場先發拿下10勝10敗，防禦率3.94，一共投了134.2局，在季後賽出賽3場，投了5.1局僅失1分。

世界大賽 費城 手術

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